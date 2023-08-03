Нурлан Ногаев призвал предприятия обеспечить сотрудников безопасными условиями труда

Глава региона Нурлан Ногаев совершил рабочую поездку в Жанаозен, где посетил ряд предприятий и призвал их руководство к строгому соблюдению мер безопасности. Он подчеркнул, что безопасность труда должна стать приоритетом на всех предприятиях. Обучение технике безопасности должно проводиться регулярно, чтобы каждый работник был готов к предотвращению возможных рисков.
Согласно статистике, за шесть месяцев 2023 года на предприятиях Мангистауской области пострадали 19 работников, из которых 13 получили тяжелые травмы, шесть человек погибли. Эти цифры говорят о необходимости постоянного контроля и бдительности на рабочих местах.
Глава региона Нурлан Ногаев при посещении различных предприятий, включая канализационные и водоочистные сооружения, а также ТОО «Test Com, которое занимается капитальным ремонтом и модернизацией 350 насосных установок в месяц и изготовлением более ста станков для бурения нефти в год. В настоящее время компания обеспечивает работой более 160 местных жителей. Глава региона подчеркнул важность соблюдения правил техники безопасности.
- В соблюдении правил техники безопасности нет места случайностям – это ключ к защите жизни и залог успеха на пути к развитию предприятия. Важно, чтобы каждый специалист по безопасности всегда был на страже и предупреждал о возможных рисках. Профессионализм и опыт работников неоспоримы, но безопасность должна быть в центре внимания каждого, чтобы избежать человеческих жертв на предприятиях, - отметил Нурлан Ногаев.
В ходе рабочего визита Нурлан Ногаев посетил предприятие «Узеньинвест» и ознакомился с работой сооружений по очистке канализационных отходов мощностью 10 750 м3 в сутки и водоочистных сооружений мощностью 32 тыс. м3 в сутки. В летнее время в Жанаозене ощущается нехватка воды, так как ежедневное потребление жителей составляет 40 тыс. м3 с начала мая до сентября. В настоящее время предприятие осуществляет подачу воды по установленному графику. Для решения данной проблемы предусмотрено строительство опреснительного завода "Кендерли" мощностью 50 тыс. м3. Финансирование данного проекта осуществляется АО "КазМунайГаз".
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