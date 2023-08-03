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ЛАДА.kz

Нурлан Ногаев призвал предприятия обеспечить сотрудников безопасными условиями труда

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:37
Глава региона Нурлан Ногаев совершил рабочую поездку в Жанаозен, где посетил ряд предприятий и призвал их руководство к строгому соблюдению мер безопасности. Он подчеркнул, что безопасность труда должна стать приоритетом на всех предприятиях. Обучение технике безопасности должно проводиться регулярно, чтобы каждый работник был готов к предотвращению возможных рисков.

Согласно статистике, за шесть месяцев 2023 года на предприятиях Мангистауской области пострадали 19 работников, из которых 13 получили тяжелые травмы, шесть человек погибли. Эти цифры говорят о необходимости постоянного контроля и бдительности на рабочих местах.

Глава региона Нурлан Ногаев при посещении различных предприятий, включая канализационные и водоочистные сооружения, а также ТОО «Test Com, которое занимается капитальным ремонтом и модернизацией 350 насосных установок в месяц и изготовлением более ста станков для бурения нефти в год. В настоящее время компания обеспечивает работой более 160 местных жителей. Глава региона подчеркнул важность соблюдения правил техники безопасности.

- В соблюдении правил техники безопасности нет места случайностям – это ключ к защите жизни и залог успеха на пути к развитию предприятия. Важно, чтобы каждый специалист по безопасности всегда был на страже и предупреждал о возможных рисках. Профессионализм и опыт работников неоспоримы, но безопасность должна быть в центре внимания каждого, чтобы избежать человеческих жертв на предприятиях, - отметил Нурлан Ногаев.

Нурлан Ногаев призвал предприятия обеспечить сотрудников безопасными условиями труда


В ходе рабочего визита Нурлан Ногаев посетил предприятие «Узеньинвест» и ознакомился с работой сооружений по очистке канализационных отходов мощностью 10 750 м3 в сутки и водоочистных сооружений мощностью 32 тыс. м3 в сутки. В летнее время в Жанаозене ощущается нехватка воды, так как ежедневное потребление жителей составляет 40 тыс. м3 с начала мая до сентября. В настоящее время предприятие осуществляет подачу воды по установленному графику. Для решения данной проблемы предусмотрено строительство опреснительного завода "Кендерли" мощностью 50 тыс. м3. Финансирование данного проекта осуществляется АО "КазМунайГаз".

Нурлан Ногаев призвал предприятия обеспечить сотрудников безопасными условиями труда

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