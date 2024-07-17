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17.07.2024, 17:10

Новый аким Актау начал первое совещание с вопроса о санитарной очистке города

Новости Актау 0 0

В акимате Актау под председательством акима города Абилкаира Байпакова состоялось совещание, касательно вопроса чистоты и благоустройства города. Аким города дал ряд конкретных поручений ответственным по санитарной очистке, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В совещании приняли участие заместители акима города, руководители ответственных отделов, представители управления по чрезвычайным ситуациям, городского управления полиции, городского управления санитарно-эпидемиологического контроля и компаний, ответственных за санитарную чистоту и вывоз мусора. С докладом по санитарной очистке города выступил руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства города Актау Жанболат Жакыпов. 

 В настоящее время на территории города вывозом твердых бытовых отходов занимаются семь компаний: ТОО «Caspiy Operating», ТОО «Мунайлы Қызмет», ТОО «СоцСервис-А», ТОО «Евро Сервис Джо», ТОО «Атамекен-Тазалык», ТОО «WRC» и ТОО «Эко Каспий». Они собирают и вывозят отходы населения на свалку. За поддержание санитарного состояния города отвечает ТОО «Акжол+К». Подрядная компания ежедневно проводит санитарные работы в общественных местах, в скверах, в парках и аллеях, на морском побережье и на территории «Тёплого пляжа», - сказал руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства города Актау Жанболат Жакыпов.

Аким города Абилкаир Байпаков поручил ответственным лицам оперативно навести порядок и усилить работы по уборке.

 Все компании, занимающиеся уборкой, обязаны прикреплять к каждому объекту определённого специалиста. Это гарантирует, что уборка будет выполнена сегодня и продолжится завтра. Чистота города не должна быть временной акцией, это задача, требующая постоянного внимания и регулярных усилий. Необходимо строго контролировать выполнение этих работ. Поручаю оперативно привести чистоту города в порядок. Кроме того, в связи с неприятным запахом в городе городскому санитарно-эпидемиологическому управлению совместно с департаментом экологии необходимо принять меры по решению этого вопроса, - сказал аким города Актау Абилкаир Байпаков.

Аким города поручил местной полицейской службе принять административные меры в отношении граждан, которые незаконно выбрасывают мусор. С начала текущего года на территории города было составлено 1994 административных протокола по статье 505 Кодекса РК об административных правонарушениях. Общая сумма выписанных штрафов составила 641 260 тенге, из которых взыскано 530 500 тенге, сообщили в местной полицейской службе.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
444
444
Когда их штрафуют , они поднимают тарифы , и в итоге мы оплачиваем их штрафы.
17.07.2024, 20:07
motor
motor
Я не понимаю, почему Аким должен собирать и указывать на уборку мусора? Больше проблем нет в городе? Тот Аким боролся с мусором, этот теперь также борется с вывозом мусора. Штрафовать надо за невывоз мусора по графику, а не собирать на собранию подрядчиков.
17.07.2024, 16:37
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