«КазМунайГаз» открыл представительство в Актау

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области

АО НК «КазМунайГаз» 23 июня открыло представительство в Актау. В открытии принял участие председатель Правления Магзум Мирзагалиев.



- В Мангистауской области мы реализовываем целый ряд инициатив для улучшения социального самочувствия жителей региона, а также ведем инвестиционные проекты по увеличению запасов и добычи нефти и газа. Перед офисом в Актау стоят важные задачи, поэтому открытие представительства в регионе и наличие здесь топ-менеджмента и специалистов компании позволит оперативно и эффективно решать все производственные и социальные вопросы, - отметил Магзум Мирзагалиев.



Офис будет располагаться в здании ТОО «НМСК «Казмотрансфлот», дочернего предприятия КМГ.



Во время рабочей поездки в Мангистаускую область глава КМГ также посетил опреснительный завод пластовой воды на месторождении Каражанбас, технический запуск которого состоится в скором времени. Предприятие позволит опреснять пластовую воду, добываемую вместе с нефтью. АО «Каражанбасмунай» сможет обеспечивать себя водой для производственных и бытовых нужд, и перенаправит свободные объемы воды, ранее получаемые из магистрального водовода Астрахань - Мангышлак, для населения области.



Мирзагалиев отметил, что проекты по обеспечению населения региона питьевой водой находятся на особом контроле Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и часть ответственности за выполнение поставленных задач лежит на КМГ.



Дополнительно компания планирует строительство опреснительного завода морской воды в поселке Кендерли, и реконструкцию и расширение водовода Астрахань - Мангышлак.



Председатель Правления в ходе поездки также посетил производственные объекты АО «Озенмунайгаз», ТОО «КазГПЗ» и АО «Мангистаумунайгаз».



Руководители дочерних предприятий представили Мирзагалиеву текущий статус реализации социальных проектов и мероприятий КМГ в регионе, осуществляемых в рамках Комплексного плана социально-экономического развития Мангистауской области на 2021-2025 годы (КПР).



В рамках КПР с участием КМГ в регионе запланированы 22 проекта и мероприятий на сумму 425 млрд тенге. Они охватывают меры по поддержанию социальной стабильности на предприятиях группы и их подрядных организаций, реализацию инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест, а также финансирование социальных проектов.