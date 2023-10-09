Успешно конкурируем с зарубежными аналогами: в два раза намерен увеличить объем продукции производитель биг-бэгов из Мангистау

– Наша компания специализируется на производстве мешков и биг-бэгов - полипропиленовой тары для транспортировки грузов, в том числе сыпучих. Вместимость мешкотары варьируется от 25 до 100 кг, грузоподъемность мягких контейнеров может достигать 2-х тонн, – информирует руководитель ТОО «WestEcoPlast» Кирилл Демченко.

- Благодаря тому, что в западном регионе Казахстана открылось производство нужных нам марок пропилена, мы стали закупать материал у отечественного производителя. На сегодняшний день сырье протестировано и введено в производство, - рассказывает Кирилл Демченко.

– Специальная экономическая зона открывает большие возможности для начинающих предпринимателей. Прежде всего, потому что те, кто здесь работает, освобождается от некоторых платежей, что позволяет снизить материальную нагрузку на бизнес на начальном этапе. Это, в частности, земельный налог, тарифы на энерго- и водоснабжение, а также нулевая ставка по корпоративному подоходному налогу. Еще один вид преференций – нулевые ставки по налоговым и таможенным платежам при ввозе оборудования из-за рубежа. Все это помогает предпринимателю сэкономить значительные средства, – отмечает Кирилл Демченко.

– Наша деятельности вошла в список приоритетных, что позволило получить субсидии. Мы взяли кредит в банке второго уровня, а с помощью фонда «Даму» получили льготный процент – 6% годовых на его покрытие. Без такой поддержки процентная ставка была бы выше в три раза. Все перечисленные меры поддержки от государства необходимы для стимуляции экономических показателей. То есть бизнесмены, получившие преференции и кредиты по сниженным ставкам, должны организовать стабильный производственный процесс с созданием постоянных рабочих мест, – подытожил предприниматель.

В компании рассказывают, что некоторое время поставщиками сырья для производства полотна для их продукции являлись заводы из России и Азербайджана.Сегодня продукция местного производителя вполне успешно конкурирует с зарубежными аналогами, поскольку технология изготовления товара не отличается от аналогичного процесса других марок, а сырье с внутреннего рынка Казахстана по качеству не уступает импортному.Объем производства продукции компании составляет порядка 6 млн. единиц тары в год. Но бизнес всегда заинтересован в расширении сферы деятельности для получения прибыли, поэтому руководство готовит план по расширению предприятия. Данная мера нацелена на увеличение объема производства на 50%. В таких условиях предприниматель готов увеличить и число сотрудников. Сегодня все 115 работников, занятых на предприятии, являются гражданами Казахстана, проживают в Мангистауской области.Оборудование для производства товара было закуплено у лидирующих производителей данного направления. Технопарк предприятия сформирован из станков от производителей из Тайваня, Индии, Турции и России.Поставщиков выбирали для каждого отдельного станка согласно качеству и ценовой доступности. Производство ТОО «WestEcoPlast» разместилось на 2-х гектарах специальной экономической зоны «Морпорт Актау». Площадь цеховых помещений занимает 3 тыс. кв.м.Функционирование СЭЗ «Морпорт Актау» утверждено до 1 января 2028 года, Кирилл Демченко считает: чтобы предприниматели не боялись браться за крупные проекты, работа специальной экономической зоны должна быть продолжена.Преференции – не единственная из мер господдержки, которую получил производитель полипропиленовой тары. При организации производства предприниматель воспользовался предложением АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».