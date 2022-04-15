Жители Актау жалуются на порывы труб в квартирах из-за испытания городских тепловых сетей

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По словам горожан, в городе 14 апреля произошли массовые порывы труб горячего водоснабжения. Причиной порыва труб с горячей водой, как предполагают люди, стали температурные испытания. Некоторым горожанам не повезло, и в их квартирах прорвало трубы отопления.
- Из-за высокого давления, подаваемого ГКП «Каспий жылу, су арнасы», произошёл прорыв труб и батарей в квартирах в доме №4 в 32Б микрорайоне. Во всех комнатах была не просто вода, а кипяток. Затоплено множество квартир. Интересно, кто будет нести ответственность? - жалуются горожане.
Жители города отметили, что порывы тепловых сетей сегодня, 15 апреля, наблюдаются в следующих микрорайонах: 2, 3, 27, 17 и 16. Заместитель директора ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Ислям Усенов обещал выяснить подробности и позже прокомментировать ситуацию.
В связи с массовыми порывами в городе отключена подача горячей воды и отопления со стороны ГКП «Каспий жылу, су арнасы» и городских КСК. В ТОО «МАЭК-Казатомпром» сообщили, что подача тепла и воды предприятием ведётся в штатном режиме.
Ранее в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщали, что с 13 по 15 апреля в городе проводятся температурные испытания тепловых сетей совместно с ТОО «МАЭК-Казатомпром». Данный вид испытания проводится в целях выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения, а также при последующем её снижении до первоначального уровня.
- Из-за высокого давления, подаваемого ГКП «Каспий жылу, су арнасы», произошёл прорыв труб и батарей в квартирах в доме №4 в 32Б микрорайоне. Во всех комнатах была не просто вода, а кипяток. Затоплено множество квартир. Интересно, кто будет нести ответственность? - жалуются горожане.
Жители города отметили, что порывы тепловых сетей сегодня, 15 апреля, наблюдаются в следующих микрорайонах: 2, 3, 27, 17 и 16. Заместитель директора ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Ислям Усенов обещал выяснить подробности и позже прокомментировать ситуацию.
В связи с массовыми порывами в городе отключена подача горячей воды и отопления со стороны ГКП «Каспий жылу, су арнасы» и городских КСК. В ТОО «МАЭК-Казатомпром» сообщили, что подача тепла и воды предприятием ведётся в штатном режиме.
Ранее в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщали, что с 13 по 15 апреля в городе проводятся температурные испытания тепловых сетей совместно с ТОО «МАЭК-Казатомпром». Данный вид испытания проводится в целях выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения, а также при последующем её снижении до первоначального уровня.