Жителей Актау предупредили о временном отключении света

В нескольких микрорайонах Актау временно отключат электроэнергию.



- 20 мая в период между 02:00 ночи и 06:00 утра на 30 минут будет отключение электроэнергии в 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,26, 27, 28, 29, 30 микрорайонах (частичное). Будет работать АО "«МРЭК». Просим жителей отнестись с пониманием и приносим извинения за временные неудобства, - сообщает ГКП «АУЭС».



В Сети жители Актау жалуются на частое отключение света.