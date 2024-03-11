В Актау намерены изменить тарифы на питьевую воду для курортной зоны «Теплый пляж»

- Департамент приглашает на публичные слушания депутатов, представителей органов местного самоуправления, государственных органов, потребителей и их общественных объединений, независимых экспертов, средств массовой информации и иных заинтересованных лиц, - сказано в сообщении.

В рамках публичных слушаний будет рассмотрен вопрос утверждения тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу по подаче питьевой воды по распределительным сетям для потребителей курортной зоны «Теплый пляж».Как пояснили Lada.kz в ГКП «Каспий жылу, су арнасы», изменения коснутся как юридических, так и физических лиц.Публичные слушания также будут параллельно транслироваться в социальной сети Facebook на официальной странице департамента в онлайн-режиме.Контактные номера телефонов департамента: