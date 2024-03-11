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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Опубликовано: Сегодня, 14:52

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В Актау намерены изменить тарифы на питьевую воду для курортной зоны «Теплый пляж»

В Актау пройдут публичные слушания по заявке в упрощенном порядке государственно-коммунального предприятия «Каспий жылу, су арнасы». Об этом сообщает департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Мангистауской области.

фото: Pixabay
В рамках публичных слушаний будет рассмотрен вопрос утверждения тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу по подаче питьевой воды по распределительным сетям для потребителей курортной зоны «Теплый пляж».

- Департамент приглашает на публичные слушания депутатов, представителей органов местного самоуправления, государственных органов, потребителей и их общественных объединений, независимых экспертов, средств массовой информации и иных заинтересованных лиц, - сказано в сообщении.


Как пояснили Lada.kz в ГКП «Каспий жылу, су арнасы», изменения коснутся как юридических, так и физических лиц.

Мероприятие состоится 13 марта 2024 года в 15:00 часов по адресу: 22 микрорайон, здание №43, третий этаж, актовый зал.

Публичные слушания также будут параллельно транслироваться в социальной сети Facebook на официальной странице департамента в онлайн-режиме.

Контактные номера телефонов департамента: +7 (7292) 42-16-20, 43-84-11.


Алия Шарипова



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