Певец из Актау поборется в полуфинале шоу «Голос Казахстана. Дети»

- Я очень рад, что смог пройти, хотя было очень много трудностей с песней. Спасибо моему педагогу и преподавателю. Мы проделали огромную работу, - сказал Армен Саакян.

Во втором туре Армену Саакяну предстояло выступление в группе с участницами Ясмин Аюповой и Акнур Нуржановой. В составе трио они исполнили песню «Қыздар мен жігіттер». Решением их наставника Маржан Арапбаевой в следующий этап прошел Армен Саакян.В полуфинале шоу «Голос Казахстана. Дети» сойдутся 20 юных дарований.Первая десятка выступит уже на этой неделе - 25 июня. Шоу будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Казахстан».Выступление Армена Саакяна запланировано на 2 июля.Следите за подробностями нашего певца на его странице в Instagram Напомним, Армен Саакян удачно стартовал на шоу «Голос Казахстана. Дети» с песней «Аныз ару».