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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:14

Просмотров: 665

Певец из Актау поборется в полуфинале шоу «Голос Казахстана. Дети»

Юный исполнитель Армен Саакян успешно прошел второй тур шоу «Голос Казахстана. Дети» («Qazaqstan Dauysy. Балалар») и теперь ему предстоит выступить в полуфинале.

Армен Саакян с Ясмин Аюповой и Акнур Нуржановой
Во втором туре Армену Саакяну предстояло выступление в группе с участницами Ясмин Аюповой и Акнур Нуржановой. В составе трио они исполнили песню «Қыздар мен жігіттер». Решением их наставника Маржан Арапбаевой в следующий этап прошел Армен Саакян.

Певец из Актау поборется в полуфинале шоу «Голос Казахстана. Дети»


- Я очень рад, что смог пройти, хотя было очень много трудностей с песней. Спасибо моему педагогу и преподавателю. Мы проделали огромную работу, - сказал Армен Саакян.


В полуфинале шоу «Голос Казахстана. Дети» сойдутся 20 юных дарований.

Первая десятка выступит уже на этой неделе - 25 июня. Шоу будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Казахстан».

Выступление Армена Саакяна запланировано на 2 июля.

Следите за подробностями нашего певца на его странице в Instagram.

Напомним, Армен Саакян удачно стартовал на шоу «Голос Казахстана. Дети» с песней «Аныз ару».




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