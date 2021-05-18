Зал археологии окрыли в Актау в Международный день музеев

Экспозиция в зале археологии. Фото автора

Отдел, существовавший ранее в старом помещении, получил вторую жизнь в условиях нового здания.



- С расширением возможностей в новом просторном здании расширился и спектр экспонатов отдела археологии. Сегодня их насчитывается порядка 700. Это находки, артефакты, обнаруженные нашими археологами во время раскопок на территории древних городищ Алтынказган, Карабак и других. Работы будут продолжены, следовательно, увеличится и количество экспонатов зала, - рассказал Султанбек Кудайберген, директор областного историко-краеведческого музея им.А.Кекильбаева.



История музеев в Мангистау начинается с 1932 года. Тогда начался сбор экспонатов у населения, открывались первые музейные уголки. Сегодня в регионе работает областной историко-краеведческий музей им.Абиша Кекильбаева.



Здесь функционируют четыре зала: зал Абиша Кекильбаева, зал Независимости, зал археологии и зал истории города Актау. У музея есть четыре филиала в Жанаозене, Мангистауском, Тупкараганском и мемориальный музей-комплекс им.Тараса Шевченко в Форт-Шевченко. В Форт-Шевченко также работает музей Мурына жырау.



Свой музей есть и в Бейнеуском районе. В Мангистауском районе это мемориальный музей, посвящённый краеведу Серикболу Кондабаю. В местности Отпан действует историко-культурный комплекс.



В музеях области работают свыше 200 работников и научных сотрудников.



По словам Пании Сармурзиной, руководителя областного управления культуры, развития языков и архивного дела, в план развития региона внесены пункты об открытии музеев в Мунайлинском и Каракиянском районах.



- В 80-е годы прошлого века в музей национальных инструментов в Алма-Ате из Мангистау была передана домбра Мурына жырау. Сегодня в областной музей доставлена копия инструмента певца-сказителя. Планируем подписать меморандум с Каспийским университетом по развитию таких направлений, как ботаника и биология. Пройдет и традиционная Ночь в музее, - поделилась Пания Сармурзина.