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ЛАДА.kz » Культура

Гульмира Садырова

Опубликовано: Вчера, 18:38

Просмотров: 663

Зал археологии окрыли в Актау в Международный день музеев

В областном историко-краеведческом музее им.Абиша Кекильбаева прошло чествование сотрудников в честь Международного дня музеев. Состоялось открытие нового зала и выставки, посвящённой последним открытиям в области региональной археологии.

Экспозиция в зале археологии. Фото автора
Отдел, существовавший ранее в старом помещении, получил вторую жизнь в условиях нового здания.

- С расширением возможностей в новом просторном здании расширился и спектр экспонатов отдела археологии. Сегодня их насчитывается порядка 700. Это находки, артефакты, обнаруженные нашими археологами во время раскопок на территории древних городищ Алтынказган, Карабак и других. Работы будут продолжены, следовательно, увеличится и количество экспонатов зала, - рассказал Султанбек Кудайберген, директор областного историко-краеведческого музея им.А.Кекильбаева.

История музеев в Мангистау начинается с 1932 года. Тогда начался сбор экспонатов у населения, открывались первые музейные уголки. Сегодня в регионе работает областной историко-краеведческий музей им.Абиша Кекильбаева.

Здесь функционируют четыре зала: зал Абиша Кекильбаева, зал Независимости, зал археологии и зал истории города Актау. У музея есть четыре филиала в Жанаозене, Мангистауском, Тупкараганском и мемориальный музей-комплекс им.Тараса Шевченко в Форт-Шевченко. В Форт-Шевченко также работает музей Мурына жырау.

Свой музей есть и в Бейнеуском районе. В Мангистауском районе это мемориальный музей, посвящённый краеведу Серикболу Кондабаю. В местности Отпан действует историко-культурный комплекс.

В музеях области работают свыше 200 работников и научных сотрудников.

По словам Пании Сармурзиной, руководителя областного управления культуры, развития языков и архивного дела, в план развития региона внесены пункты об открытии музеев в Мунайлинском и Каракиянском районах.

- В 80-е годы прошлого века в музей национальных инструментов в Алма-Ате из Мангистау была передана домбра Мурына жырау. Сегодня в областной музей доставлена копия инструмента певца-сказителя. Планируем подписать меморандум с Каспийским университетом по развитию таких направлений, как ботаника и биология. Пройдет и традиционная Ночь в музее, - поделилась Пания Сармурзина.



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Комментарии ( 3 )

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maksimsh (Посетители) Вчера, 23:52
Гульмира Садырова,
Спасибо за информацию
 
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  • tolk
 Гульмира Садырова (Журналисты) Вчера, 20:57
Уважаемый maksimsh, музей находится по адресу: 19А мкр. (напротив гипермаркета "Дина").
 
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maksimsh (Посетители) Вчера, 19:30
Адрес музея напишите
 
 

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