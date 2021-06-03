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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 06:14

Просмотров: 654

Съёмки фильма про голодомор проходят в Мангистау

Кинокартину снимает АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова по одноимённому роману Смагула Елубай «Ақ боз үй» («Белый дом»), сообщили организаторы съёмок.

Фото предостаивли организаторы съёмок
Съёмки начались 25 мая и продолжатся до 20 июня в селе Уштаган Мангистауского района.

Съёмки фильма про голодомор проходят в Мангистау


Режиссёром фильма выступил Бекзат Елубай — сын автора романа «Ақ боз үй». Смагул Елубай также присутствует на съёмках.

Съёмки фильма про голодомор проходят в Мангистау


Для кинокартины были специально приглашены актёры из Алматы. В одной из главных ролей занят заслуженный деятель Казахстана Кайрат Кемал. Сельские жители с большим желанием принимают участие и помогают съёмочной группе.

Съёмки фильма про голодомор проходят в Мангистау


«Ақ боз үй»- одно из величайших произведений искусства, охватывающее эпоху голода, репрессий и застоя.

Съёмки фильма про голодомор проходят в Мангистау



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Комментарии ( 3 )

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Абвгд (Посетители) Сегодня, 08:29
Да, лошадей наших снимите, отличные кадры будут. Как раз для фильма.
 
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  • Ирон
 Космос (Посетители) Сегодня, 07:54
Кстати, можно вставить кадры из вчерашнего репортажа про живые скелеты лошадей, которые в Мангистау бродят в наши дни, будет натурально. Казахи, тем более в Мангистау, жили за счет домашнего скота и эти несчастные лошади нагляднее всего показывают состояние продовольственной безопасности сегодня. Если исключить импорт с прилавков, будет ли эта разруха (ходячие скелеты домашнего скота - как основа питания) считаться голодомором кочевников?
 
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babe (Посетители) Сегодня, 07:46
Интересно будет посмотреть на конечный результат.
 
 

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