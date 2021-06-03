Съёмки фильма про голодомор проходят в Мангистау

Съёмки начались 25 мая и продолжатся до 20 июня в селе Уштаган Мангистауского района.Режиссёром фильма выступил Бекзат Елубай — сын автора романа «Ақ боз үй». Смагул Елубай также присутствует на съёмках.Для кинокартины были специально приглашены актёры из Алматы. В одной из главных ролей занят заслуженный деятель Казахстана Кайрат Кемал. Сельские жители с большим желанием принимают участие и помогают съёмочной группе.- одно из величайших произведений искусства, охватывающее эпоху голода, репрессий и застоя.