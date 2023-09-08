Президент поручал решить до конца 2023 года: работы по рекультивации хвостохранилища Кошкар-ата всё ещё приостановлены

- На сегодняшний день данные работы приостановлены. Из республиканского бюджета предусматриваются средства. Общая площадь озера Кошкар-ата составляет 7790 га. Из них 6690 гектаров содержат 105 миллионов тонн отходов, в том числе 51,8 миллиона тонн местных и радиоактивных. Обо всем этом сообщили депутатам Мажилиса. Напомню, что президент страны отметил, что вопрос с хвостохранилищем необходимо решить до конца 2023 года. Работы в данном направлении начались еще в 2020 году и с того момента 30-сантиметровым земляным валом засыпали 266 гектаров земли, - разъяснила Асель Балманова.

Прибывшим в регион депутатам Мажилиса рассказали о ходе работ по рекультивации хвостохранилища Кошкар-ата. По словам Асель Балмановой, из 7 790 гектаров общей площади озера землей засыпали только 266. В данный момент там проводится высадка саксаула.Напомним, работы по рекультивации хвостохранилища «Кошкар-Ата» были приостановлены из-за аннулирования первоначального заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации. Это связано с тем, что площадь земель под рекультивацию сократилась с первоначальных 4279 гектаров до 1344 га.