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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:51

Просмотров: 246

Госслужащие собрали около восьми тонн мусора в Актау

Субботники будут подходить на протяжении двух месяцев, сообщает пресс-служба Актауского городского акимата.

Фото предоставили в городском акимате
Старт общегородским весенним субботникам дан сегодня, 16 марта. Участие в уборке приняли около 250 госслужащих. Было задействовано четыре единицы техники. Со стороны городского акимата предоставили необходимые перчатки и мешки для мусора.

Госслужащие собрали около восьми тонн мусора в Актау


Приведена в порядок территория в районе яхт-клуба «Бриз» и пляжа «Дискай», в 39 микрорайоне - территория от мечети «Ержан Хазірет» до перинатального центра «Ана мен бала» в 34 микрорайоне и в 9А микрорайоне от композиции «I love Aktau» до набережной «Самал».

Госслужащие собрали около восьми тонн мусора в Актау


- Главная цель субботника - сохранение санитарной чистоты и улучшение экологической обстановки города. Всего на данном мероприятии было вывезено около восьми тонн мусора. Приглашаем всех горожан принять активное участие в весенних субботниках, - обратился главный специалист городского отдела ЖКХ Жантилек Асхатов.


Субботники продлятся до 19 мая.

Госслужащие собрали около восьми тонн мусора в Актау



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