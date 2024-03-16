Госслужащие собрали около восьми тонн мусора в Актау

- Главная цель субботника - сохранение санитарной чистоты и улучшение экологической обстановки города. Всего на данном мероприятии было вывезено около восьми тонн мусора. Приглашаем всех горожан принять активное участие в весенних субботниках, - обратился главный специалист городского отдела ЖКХ Жантилек Асхатов.



Старт общегородским весенним субботникам дан сегодня, 16 марта. Участие в уборке приняли около 250 госслужащих. Было задействовано четыре единицы техники. Со стороны городского акимата предоставили необходимые перчатки и мешки для мусора.Приведена в порядок территория в районе яхт-клуба «Бриз» и пляжа «Дискай», в 39 микрорайоне - территория от мечети «Ержан Хазірет» до перинатального центра «Ана мен бала» в 34 микрорайоне и в 9А микрорайоне от композиции «I love Aktau» до набережной «Самал».Субботники продлятся до 19 мая.