Более двух десятков мертвых птиц обнаружили у отеля «Rixos» в Актау

Жительница Актау обнаружила тушки птиц на пляже. На место направлены специалисты.

Фото местной жительницы

На прогулке по пляжу рядом с отелем «Rixos» сегодня около полудня, 2 января, местная жительница заметила мертвых птиц.

Птицы были разбросаны на протяжении примерно 500 метров. На вопрос корреспондента Lada.kz, видела ли она на месте мертвую рыбу или рыболовные сети, она ответила отрицательно.

В областной территориальной инспекции Комитета лесного хозяйства и животного мира сообщили, что направили инспекторов.

По словам орнитолога Малика Нукусбекова, на фото представлены малые поганки, которые гнездятся в нашем регионе.

На данном фото вид птицы определить не удалось.