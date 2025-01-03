Причину гибели пернатых на пляже у отеля «Rixos» в Мангистау определят специалисты

В областной территориальной инспекции Комитета лесного хозяйства и животного мира предоставили комментарий по факту обнаружения погибших птиц близ отеля «Rixos».

Фото местной жительницы

Инспекторы при обходе береговой линии около отеля нашли тушку одного лебедя, остальные шесть – уткообразные.

О данном случае, сообщили в ведомстве, были информированы городские власти и администрация «Rixos».

На озере Караколь на сегодняшний день обитают свыше 10 лебедей и других птиц. В этом случае гибель нескольких птиц на берегу Каспия произошла естественным образом из-за ослабленного состояния пернатых, - говорят в областной территориальной инспекции Комитета лесного хозяйства и животного мира.

Массового же падежа нет, уверяют в инспекции, но однако на озере Караколь в конце декабря специалисты Центра микробиологии и вирусологии взяли пробы у мертвых лебедей и уток для исследования. Результаты будут готовы к 10 января.

В ведомстве не отрицают, что птицы могли погибнуть из-за птичьего гриппа.

Напомним, сегодня около полудня, 2 января, местная жительница наткнулась на мертвых птиц, прогуливаясь по пляжу около отеля «Rixos».

В конце декабря специалисты озвучили результаты экспертизы по факту гибели 30 лебедей на берегу озера Караколь.