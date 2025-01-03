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02.01.2025, 20:51

Причину гибели пернатых на пляже у отеля «Rixos» в Мангистау определят специалисты

Экология 0 780 Сергей Кораблев

В областной территориальной инспекции Комитета лесного хозяйства и животного мира предоставили комментарий по факту обнаружения погибших птиц близ отеля «Rixos».

Фото местной жительницы
Фото местной жительницы

Инспекторы при обходе береговой линии около отеля нашли тушку одного лебедя, остальные шесть – уткообразные.

О данном случае, сообщили в ведомстве, были информированы городские власти и администрация «Rixos».

На озере Караколь на сегодняшний день обитают свыше 10 лебедей и других птиц. В этом случае гибель нескольких птиц на берегу Каспия произошла естественным образом из-за ослабленного состояния пернатых, - говорят в областной территориальной инспекции Комитета лесного хозяйства и животного мира.

Массового же падежа нет, уверяют в инспекции, но однако на озере Караколь в конце декабря специалисты Центра микробиологии и вирусологии взяли пробы у мертвых лебедей и уток для исследования. Результаты будут готовы к 10 января.

В ведомстве не отрицают, что птицы могли погибнуть из-за птичьего гриппа.

Напомним, сегодня около полудня, 2 января, местная жительница наткнулась на мертвых птиц, прогуливаясь по пляжу около отеля «Rixos».

В конце декабря специалисты озвучили результаты экспертизы по факту гибели 30 лебедей на берегу озера Караколь.

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