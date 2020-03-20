Железнодорожные маршруты Мангистау - Нур-Султан и Мангистау - Алматы сократили

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Маршруты поездов, как сообщили в Министерстве, сократили до ближайших к обоим городам станций.



Маршрут Мангистау - Нур-Султан (№ 37/38) сократили до станции Атбасар.



Маршрут Мангистау - Алматы (№ 77/78) сократили до станции Шу.



- Кроме того, для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РК, в пассажирских поездах внедрено анкетирование пассажиров. Также, с учетом чрезвычайного положения, пассажирам отказавшимся от поездки на железнодорожном транспорте, осуществляется стопроцентный возврат стоимости билетов, независимо от даты обращения, - говорится в сообщении Министерства.



В ведомстве добавили, что железнодорожные вокзалы на станциях Нур-Султан и Алматы с 22 марта будут закрыты для отправки или приема пассажиров по всем маршрутам.