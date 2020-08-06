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ЛАДА.kz » Экология

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:16

Просмотров: 1941

Ночной дождь в Мангистау превысил месячную норму выпадения осадковв 11 раз

За сутки в Актау выпало 66 миллиметров осадков, что превысило месячную норму в 11 раз. Об этом сообщили в республиканском государственном предприятии (РГП) «Казгидромет».

Фото автора
Прошедший в ночь с 5 на 6 августа ливень в Мангистау превысил нормы выпадения осадков для региона.

За ночь в Актау выпало 66 миллиметров осадков при норме шесть миллиметров в месяц.

Норма осадков была превышена и в Форт-Шевченко: 5 августа выпало 23 миллиметра осадков, что превысило норму более чем в три раза.

Напомним, ранее сообщалось, что сильный ливень обрушился на Мангистау. Десятки пользователей Сети запечатлели последствия после дождя.



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Комментарии ( 3 )

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fotooleg (Посетители) Сегодня, 14:33
И дождь смывает все следы. Вместе с дорогой. А если серьёзно, то лично видел асфальтовую дорожку завёрнутую в рулончик после сильного ливня, но в другом государстве.
 
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Куато (Посетители) Сегодня, 14:24
Daulet201999,
Зачем идеи подкидываете?
Про себя пожалуйста.
 
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  • 14679677
  • Куато
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 13:49
Плохи дороги могут списать на аномальный дождь. Ахаха.
 
 

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