Ночной дождь в Мангистау превысил месячную норму выпадения осадковв 11 раз

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Прошедший в ночь с 5 на 6 августа ливень в Мангистау превысил нормы выпадения осадков для региона.
За ночь в Актау выпало 66 миллиметров осадков при норме шесть миллиметров в месяц.
Норма осадков была превышена и в Форт-Шевченко: 5 августа выпало 23 миллиметра осадков, что превысило норму более чем в три раза.
Напомним, ранее сообщалось, что сильный ливень обрушился на Мангистау. Десятки пользователей Сети запечатлели последствия после дождя.
За ночь в Актау выпало 66 миллиметров осадков при норме шесть миллиметров в месяц.
Норма осадков была превышена и в Форт-Шевченко: 5 августа выпало 23 миллиметра осадков, что превысило норму более чем в три раза.
Напомним, ранее сообщалось, что сильный ливень обрушился на Мангистау. Десятки пользователей Сети запечатлели последствия после дождя.