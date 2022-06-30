Девушек унесло в море в Жанаозене.

При купании на надувном круге трёх девушек унесло течением в море на 700 метров от берега вчера вечером, 29 июня.Их удалось благополучно спасти сотрудникам ДЧС, которые проводили здесь профагитационные работы.В медицинской помощи они не нуждались. Спасённые были переданы родственникам.Как сообщается, девушки приехали отдыхать на базу отдыха из села Рахат-1. Две из них 1996 года рождения, третья - 1995 года рождения.