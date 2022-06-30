Девушек унесло в море в Жанаозене.

Фото из доступных источников
При купании на надувном круге трёх девушек унесло течением в море на 700 метров от берега вчера вечером, 29 июня.
Их удалось благополучно спасти сотрудникам ДЧС, которые проводили здесь профагитационные работы.
В медицинской помощи они не нуждались. Спасённые были переданы родственникам.
Как сообщается, девушки приехали отдыхать на базу отдыха из села Рахат-1. Две из них 1996 года рождения, третья - 1995 года рождения.
Их удалось благополучно спасти сотрудникам ДЧС, которые проводили здесь профагитационные работы.
В медицинской помощи они не нуждались. Спасённые были переданы родственникам.
Как сообщается, девушки приехали отдыхать на базу отдыха из села Рахат-1. Две из них 1996 года рождения, третья - 1995 года рождения.