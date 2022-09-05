ДТП на трассе в Мангистау: очевидцы сообщают о трёх погибших

По данным очевидцев, ДТП произошло 2сентября, около 20:00 возле посёлка Беки в Мангистауском районе.- На видеорегистраторе указана неверная дата, но авария произошла сегодня, 5 сентября, около 20:00. Лоб в лоб столкнулись бензовоз и легковой автомобиль. Три человека погибли, - сообщили очевидцы.Редакция ожидает подробности от департамента полиции.