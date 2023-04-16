В Актау продолжаются поиски пропавшего парня

Пропавший Карим Свамбаев. Фото предоставили волонтеры Lider.kz
Волонтерское движение вместе с правоохранителями продолжают поиски молодого человека - жителя жилого массива «Приморский» Карима Свамбаева.
Напомним, парень вышел из дома вечером 6 апреля и по сегодняшний день не вернулся.
- Продолжается расклейка ориентировки. Проводятся штатные мероприятия, - сообщили волонтеры Lider.kz.
Напомним, парень вышел из дома вечером 6 апреля и по сегодняшний день не вернулся.
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