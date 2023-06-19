Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 19 Июня
+24...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.15 KZT
  • €1 = 487.71 KZT
  • 1 RUB = 5.33 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 16:40

Просмотров: 314

Четыре подростка утонули с начала купального сезона в Мангистау: спасатели обратились к отыхающим

С 1 июня в Мангистауской области утонули 6 человек, четверо из них - подростки. Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций региона рассказал Нурлыбек Айжарыков, исполняющий обязанности начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Нурлыбек Айжарыков
Нурлыбек Айжарыков рассказал, когда произошли трагедии на воде.

Первый случай утопления в Каспии зарегистрирован в нашем регионе 1 июня. В Тупкараганском районе в поселке Акшукур утонул молодой человек 2007 года рождения. Второе ЧП зарегистрировано в районе Сайын Шапагатов. Там 13 июня утонул подросток 2006 года. Третий факт гибели на воде зафиксирован 16 июня на 63-м километре (Голубая бухта). Там утонул подросток также 2006 года рождения. А 16 июня в Каракиянском районе не смог выбраться на берег мужчина 1968 года рождения.

Еще одна трагедия случилась 17 июня на 22-м километре от Актау, именуемом Шора. Там купались двое молодых людей, один из которых утонул, а второго успели вытащить из воды спасатели. По словам Нурлыбека Айжарыкова, третий день ведутся поиски тела утонувшего молодого человека 2009 года рождения.

Еще одна трагедия произошла 18 июня в Тупкараганском районе, где купались пятеро подростков. Троим удалось выбраться на берег самостоятельно, а двоих сумели вытащить из воды очевидцы.

- Уже по пути следования в Актау скончался молодой парень, а девушка была доставлена каретой Скорой помощи в больницу. Три девушки, которые выбрались на берег самостоятельно, тоже попали впоследствии в больницу в отделение травматологии, - сообщил Нурлыбек Айжарыков.

И.о. начальника ДЧС региона обратился к отдыхающим.

- Пользуясь случаем, хочу попросить жителей и гостей области и города не пренебрегать элементарными правилами поведения на воде. Сейчас мы по каждому случаю делаем анализ и он показывает, что люди гибнут на неподготовленных, в необорудованных местах, запрещенных для купания, хотя знаки, билборды и советующие стенды у нас там установлены. Кроме того, идет переоценка своих возможностей, люди купаются, заплывая далеко от берега. Еще один фактор риска - это усиление ветра. Несмотря на то, что всем абонентам нашего региона поступают SMS-сообщения об усилении ветра, соответственно, идут штормовые волны, несмотря на это наши граждане продолжают купаться и подвергать свою жизнь и жизни своих родных и близких опасности, которая подстерегает их на воде, - сказал Нурлыбек Айжарыков.

Напомни, ранее стало известно, что 18 июня на 63-м километре от Актау тонули пятеро подростков, один из них умер по дороге в больницу.

Где запрещено купаться в Мангистау.

Спасатели ищут утонувшего близ Актау парня.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика