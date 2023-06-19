Четыре подростка утонули с начала купального сезона в Мангистау: спасатели обратились к отыхающим

Нурлыбек Айжарыков
Нурлыбек Айжарыков рассказал, когда произошли трагедии на воде.
Первый случай утопления в Каспии зарегистрирован в нашем регионе 1 июня. В Тупкараганском районе в поселке Акшукур утонул молодой человек 2007 года рождения. Второе ЧП зарегистрировано в районе Сайын Шапагатов. Там 13 июня утонул подросток 2006 года. Третий факт гибели на воде зафиксирован 16 июня на 63-м километре (Голубая бухта). Там утонул подросток также 2006 года рождения. А 16 июня в Каракиянском районе не смог выбраться на берег мужчина 1968 года рождения.
Еще одна трагедия случилась 17 июня на 22-м километре от Актау, именуемом Шора. Там купались двое молодых людей, один из которых утонул, а второго успели вытащить из воды спасатели. По словам Нурлыбека Айжарыкова, третий день ведутся поиски тела утонувшего молодого человека 2009 года рождения.
Еще одна трагедия произошла 18 июня в Тупкараганском районе, где купались пятеро подростков. Троим удалось выбраться на берег самостоятельно, а двоих сумели вытащить из воды очевидцы.
- Уже по пути следования в Актау скончался молодой парень, а девушка была доставлена каретой Скорой помощи в больницу. Три девушки, которые выбрались на берег самостоятельно, тоже попали впоследствии в больницу в отделение травматологии, - сообщил Нурлыбек Айжарыков.
И.о. начальника ДЧС региона обратился к отдыхающим.
- Пользуясь случаем, хочу попросить жителей и гостей области и города не пренебрегать элементарными правилами поведения на воде. Сейчас мы по каждому случаю делаем анализ и он показывает, что люди гибнут на неподготовленных, в необорудованных местах, запрещенных для купания, хотя знаки, билборды и советующие стенды у нас там установлены. Кроме того, идет переоценка своих возможностей, люди купаются, заплывая далеко от берега. Еще один фактор риска - это усиление ветра. Несмотря на то, что всем абонентам нашего региона поступают SMS-сообщения об усилении ветра, соответственно, идут штормовые волны, несмотря на это наши граждане продолжают купаться и подвергать свою жизнь и жизни своих родных и близких опасности, которая подстерегает их на воде, - сказал Нурлыбек Айжарыков.
Напомни, ранее стало известно, что 18 июня на 63-м километре от Актау тонули пятеро подростков, один из них умер по дороге в больницу.
Где запрещено купаться в Мангистау.
Спасатели ищут утонувшего близ Актау парня.
Первый случай утопления в Каспии зарегистрирован в нашем регионе 1 июня. В Тупкараганском районе в поселке Акшукур утонул молодой человек 2007 года рождения. Второе ЧП зарегистрировано в районе Сайын Шапагатов. Там 13 июня утонул подросток 2006 года. Третий факт гибели на воде зафиксирован 16 июня на 63-м километре (Голубая бухта). Там утонул подросток также 2006 года рождения. А 16 июня в Каракиянском районе не смог выбраться на берег мужчина 1968 года рождения.
Еще одна трагедия случилась 17 июня на 22-м километре от Актау, именуемом Шора. Там купались двое молодых людей, один из которых утонул, а второго успели вытащить из воды спасатели. По словам Нурлыбека Айжарыкова, третий день ведутся поиски тела утонувшего молодого человека 2009 года рождения.
Еще одна трагедия произошла 18 июня в Тупкараганском районе, где купались пятеро подростков. Троим удалось выбраться на берег самостоятельно, а двоих сумели вытащить из воды очевидцы.
- Уже по пути следования в Актау скончался молодой парень, а девушка была доставлена каретой Скорой помощи в больницу. Три девушки, которые выбрались на берег самостоятельно, тоже попали впоследствии в больницу в отделение травматологии, - сообщил Нурлыбек Айжарыков.
И.о. начальника ДЧС региона обратился к отдыхающим.
- Пользуясь случаем, хочу попросить жителей и гостей области и города не пренебрегать элементарными правилами поведения на воде. Сейчас мы по каждому случаю делаем анализ и он показывает, что люди гибнут на неподготовленных, в необорудованных местах, запрещенных для купания, хотя знаки, билборды и советующие стенды у нас там установлены. Кроме того, идет переоценка своих возможностей, люди купаются, заплывая далеко от берега. Еще один фактор риска - это усиление ветра. Несмотря на то, что всем абонентам нашего региона поступают SMS-сообщения об усилении ветра, соответственно, идут штормовые волны, несмотря на это наши граждане продолжают купаться и подвергать свою жизнь и жизни своих родных и близких опасности, которая подстерегает их на воде, - сказал Нурлыбек Айжарыков.
Напомни, ранее стало известно, что 18 июня на 63-м километре от Актау тонули пятеро подростков, один из них умер по дороге в больницу.
Где запрещено купаться в Мангистау.
Спасатели ищут утонувшего близ Актау парня.
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