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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:47

Просмотров: 9

В Актау около 30 потерпевших пожаловались на затягивание расследования по делу о мошенничестве

В редакцию Lada.kz обратились около 30 потерпевших по уголовному делу о мошенничестве. Они выразили своё недовольство затягиванием расследования уголовного дела и непринятием мер в отношении подозреваемых.

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По словам жителей Актау, их потерпевших от рук мошенников около 280 человек, только вот заявление в полицию написали всего около 30 человек.

- В феврале 2023 года мы передали деньги без договора двум женщинам, которые пообещали, что вложат деньги в тендер и удвоят наши сбережения. Они, умышленно войдя в доверие людей, завладели денежными средствами и до настоящего времени не выполнили свои обещания. Нас пострадавших более 280 человек. Заявление в полицию написали около 30 человек. Общий ущерб составил один миллиард тенге, - рассказала одна из потерпевших.

По словам потерпевших, по данному факту в отношении предполагаемых мошенниц начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 190 УК (Мошенничество).

- Мы уже обратились с жалобой в прокуратуру области. Сотрудники полиции специально затягивают расследование уголовного дела. Не принимают никаких мер в отношении подозреваемых, они до сих пор обе на свободе, - жалуются потерпевшие.



Редакция Lada.kz ожидает официальный ответ от правоохранительных органов Мангистауской области.



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