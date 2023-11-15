Полицейского осудили в Мангистау за получение взятки в размере 240 тысяч тенге за выдачу водительского удостоверения

- Ранее Мунайлинский районный суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе по части 1 статьи 190 УК. Однако апелляция изменила приговор. Судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда рассмотрела дело по апелляционному ходатайству прокурора и сочла необходимым изменить судебный акт, - сообщается пресс-служба суда.

- Однако суд первой инстанции при назначении дополнительного наказания в виде пожизненного лишения осужденного права занимать должности на государственной службе нарушил требования статьи 50 УК. Дело в том, что осужденный не признан виновным в совершении преступления коррупционного характера, поэтому дополнительное наказание подлежит назначению в соответствии с частью 2 статьи 50 УК на срок от 1 до 10 лет и в приговоре должен быть четко указан вид деятельности, которым нельзя заниматься. Кроме того, суд первой инстанции лишил осужденного специального звания вместо лишения классного чина «старший лейтенант полиции». Поэтому Мангистауский областной суд с учетом вышеизложенного отменил в отношении Ж. дополнительное наказание в виде пожизненного лишения права занимать должности на государственной службе, назначив ему наказание в виде лишения права заниматься деятельностью в правоохранительных органах сроком на пять лет и лишив классного чина «старший лейтенант полиции». Другая часть приговора осталась без изменений, - подытожили в пресс-службе суда.

В пресс-службе суда сообщили, что, будучи представителем правоохранительных органов, подсудимый признан виновным в получении 240 тысяч тенге на свой счет в банке от гражданина У. за выдачу водительского удостоверения.Суд, вынесший приговор, всесторонне, полно и объективно изучил выявленные по делу доказательства и дал соответствующую оценку собранным доказательствам. Размер назначенного наказания, как говорят в суде, соответствует требованиям Уголовного кодекса.