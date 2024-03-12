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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 08:19

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К шести годам лишения свободы приговорили в Актау заместителя директора АО «ӨзенМунайГаз»

В Актауском городском суде к шести годам лишения свободы приговорили заместителя директора АО «ӨзенМунайГаз».

Актауский городской суд
Органом следствия фигурант дела обвинялся в халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия, воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности в особо крупном размере.

Судом установлено, что подсудимый будучи заместителем директора по производству добычи нефти и газа АО «ОМГ», а также являясь председателем тендерной комиссии указанного предприятия, при проведении тендера на выполнение буровых работ лоббировал интересы определенной компании в ущерб другой.

Подсудимый, не отменяя протокол итогов торгов от 20 марта 2023 года, где победителем объявлено ТОО «К», 29 марта 2023 года принял незаконное решение о проведении тендера по тем же лотам. Он, осознавая неправомерность своих действий, зная, что заявка ТОО «A» не соответствует требованиям потенциальных поставщиков, воспользовавшись своими полномочиями в целях лоббирования интересов ТОО «A», 29 марта 2023 года провел повторное заседание, по итогам которого приняли решение о допуске к торгам ТОО «A» по всем четырем лотам.

По итогам конкурса победителем признана ТОО «А», максимально занизившее цену. Таким образом, общая стоимость услуг была занижена на сумму более 2,7 млрд. тенге.

Кроме того, подсудимый, не проверив и не удостоверившись в исполнении условий договора, заключенного между АО «ОМГ» и ТОО «АНСК» на предоставление насосно-компрессорных труб в аренду, подписал акты выполненных работ и не принял меры к удержанию оплаты суммы аренды в размере 21 749 456 тенге, чем проявил халатность.

- Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями специалистов, гарантийными письмами, актами выполненных работ, товарно-транспортными накладными и другими материалами дела, - говорится в сообщении пресс-службы суда.


Подсудимый вину не признал, просил его оправдать.

- Суд, при назначении наказания учел обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание подсудимого: наличие малолетних детей и положительные характеристики с мест проживания и работы. Отягчающим обстоятельством признал уголовное правонарушение с использованием доверия, указанным в служебной статье и договоре. Подсудимый осужден по части 2 статьи 371 УК РК (Халатность), по пункту 2 части 3 статьи 365 УК РК (Воспрепятствование занятию законной предпринимательской деятельностью) и части 3 статьи 58 УК РК (Назначение наказания по совокупности уголовных правонарушений). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях в сфере нефтяной и газовой промышленности пожизненно, - сообщили в суде.


Приговор не вступил в законную силу.



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