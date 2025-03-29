У ОПГ в Актау изъяли свыше 1,8 млрд тенге

В Актау пресечена деятельность организованной преступной наркогруппы, у которой изъяли более 1,8 млрд тенге. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РК, передает Lada.kz .

Фото прокуратуры Мангистауской области

В январе этого года прокуратурой Мангистауской области начато досудебное расследование по факту сбыта наркотических и психотропных веществ (пункт 1 часть 3 статья 297 УК РК).

Распоряжением прокурора региона Айдоса Майлыбаева создана межведомственная следственно-оперативная группа.

Вчера, 28 марта, по двум эпизодам задержаны причастные лица и водворены в изолятор временного содержания.

Судом в отношении них санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе осмотра места происшествия изъяты 1,174 млрд тенге и 176 тысяч долларов США.

Расследование по делу продолжается.

Ход расследования находится на особом контроле прокурора региона.

Напомним, ранее в Мангистауской области изъяли более 111 килограммов наркотических средств. Подробнее по ссылке.