Пьяный гость ресторана стал причиной вызова полиции в Актау (видео)

В Актау 7 сентября на парковке возле ресторана Tongal House в 8 микрорайоне очевидцы наблюдали скопление людей и прибытие правоохранителей. Кадры Lada.kz прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото очевидцев

Инцидент произошел между 21:00 и 22:00 часами. На кадрах видно скопление людей у ресторана, а также конфликт между двумя мужчинами.

Спустя некоторое время на место происшествия прибыли стражи порядка.

Lada.kz запросила подробности у пресс-службы департамента полиции Мангистауской области.

В ведомстве подтвердили факт вызова.

Пьяный мужчина вел себя неподобающе. Охрана ресторана Tongal House вызвала полицию, до приезда правоохранителей вывела гостя на улицу. Мужчину передали стражам порядка, после было проведено медосвидетельствование, которое показало, что он находился в средней степени опьянения, - сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего составлены протоколы по статьям 434 (Мелкое хулиганство), 440 (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) КоАП РК, добавили в полиции.

Для справки

Статья «Мелкое хулиганство» влечет штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) или привлечение к общественным работам на срок от 20 до 60 часов, либо административный арест на срок от пяти до 15 суток.

Статья «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения» предусматривает штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге).