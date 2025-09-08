18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
535.13
627.44
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.09.2025, 10:42

Пьяный гость ресторана стал причиной вызова полиции в Актау (видео)

Происшествия 0 3 313 Алия Шарипова

В Актау 7 сентября на парковке возле ресторана Tongal House в 8 микрорайоне очевидцы наблюдали скопление людей и прибытие правоохранителей. Кадры Lada.kz прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото очевидцев
Фото очевидцев

Инцидент произошел между 21:00 и 22:00 часами. На кадрах видно скопление людей у ресторана, а также конфликт между двумя мужчинами.

Спустя некоторое время на место происшествия прибыли стражи порядка.

Lada.kz запросила подробности у пресс-службы департамента полиции Мангистауской области.

В ведомстве подтвердили факт вызова.

Пьяный мужчина вел себя неподобающе. Охрана ресторана Tongal House вызвала полицию, до приезда правоохранителей вывела гостя на улицу. Мужчину передали стражам порядка, после было проведено медосвидетельствование, которое показало, что он находился в средней степени опьянения, - сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего составлены протоколы по статьям 434 (Мелкое хулиганство), 440 (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) КоАП РК, добавили в полиции.

Для справки

Статья «Мелкое хулиганство» влечет штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) или привлечение к общественным работам на срок от 20 до 60 часов, либо административный арест на срок от пяти до 15 суток.

Статья «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения» предусматривает штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге).

14
6
4
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?