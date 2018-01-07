В Актау осудили мужчину, ударившего ножом событульника

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Инцидент произошел в 26 микрорайоне. Двое знакомых возле дома №38 распивали алкоголь. Между ними возник конфликт, который перерос в драку. Один из мужчин достал из кармана куртки нож и нанес второму четыре удара в область сердца. В это время их заметил житель дома №38, который начал звать на помощь. Нападавший пытался скрыться, но попался в руки полицейских.



Потерпевшего экстренно доставили в реанимационное отделение Мангистауской областной больницы. Врачи своевременно оказали пострадавшему помощь и он остался жив.



Приговором суда мужчину признали виновным по части 3 статьи 24 УК РК и пункту 9 части 2 статьи 99 УК РК. Ему назначили 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.



Приговор вступил в законную силу.