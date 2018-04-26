Автомашина «Волга» насмерть сбила мужчину в Актау

- Личность мужчины установлена. Он являлся жителем Актау. Проживал в 5 микрорайоне, 1966 года рождения, - дополнили на Скорой.

Мужчина, как сообщили на Скорой, переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля «Волга». Он скончался до приезда медиков от травм, несовместимых с жизнью.Обстоятельства происшествия выясняются. Редакция Lada.kz ожидает официальный комментарий от пресс-службы ДВД Мангистауской области.