Автомашина «Волга» насмерть сбила мужчину в Актау

Обстоятельства происшествия выясняются. Редакция Lada.kz ожидает официальный комментарий от пресс-службы ДВД Мангистауской области.
Компании с сайта va.kz
Платные объявления с сайта va.kz
|
Четверг, 26 Апреля
+17...+15
Температура воды
в море онлайн
| Курсы валют
в банках Актау
|
Комментарии ( 0 )
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.
Оставьте свой комментарий первым.