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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 22:09

Просмотров: 3050

В Актау пропал ребенок

Мальчик страдает аутизмом.

Фото четырехлетнего Кайрата
По словам отца четырехлетнего Кайрата, мальчик с матерью возвращались из магазина. Женщина поднималась по лестнице в квартиру, ребенок должен был идти следом.

Инцидент произошел в доме №22 33 микрорайона примерно в 17:00.

Мальчик был одет в черную футболку и синие шорты.

Родители уже обратились в полицию. Просьба обращаться по телефону: 8 701 933 00 88 к Аманкосу Алдашеву.


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Комментарии ( 3 )

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тишка (Посетители) Сегодня, 00:15
"ребенок должен был идти следом." А что мама ни разу не оглянулась что ли? Малыш если с ДЦП, за ним же смотреть надо.. Что то не поняла..
 
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  • OpOp
  • тишка
 мунайши73 (Посетители) Вчера, 23:19
У нас совсем нет кинологической службы у полиции? Малыш давай найдись пожалуйста!
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Вчера, 22:37
Balanyń tabylatynyna senimdimin.
 
 

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