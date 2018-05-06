В Актау пропал ребенок

Фото четырехлетнего Кайрата

По словам отца четырехлетнего Кайрата, мальчик с матерью возвращались из магазина. Женщина поднималась по лестнице в квартиру, ребенок должен был идти следом.



Инцидент произошел в доме №22 33 микрорайона примерно в 17:00.



Мальчик был одет в черную футболку и синие шорты.



Родители уже обратились в полицию. Просьба обращаться по телефону: 8 701 933 00 88 к Аманкосу Алдашеву.