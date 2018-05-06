В Актау пропал ребенок

Инцидент произошел в доме №22 33 микрорайона примерно в 17:00.
Мальчик был одет в черную футболку и синие шорты.
Родители уже обратились в полицию. Просьба обращаться по телефону: 8 701 933 00 88 к Аманкосу Алдашеву.
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Комментарии ( 3 )
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