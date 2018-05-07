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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 00:17

Просмотров: 530

Родные пропавшего ребенка просят помощи у жителей Актау

Родные продолжают поиски пропавшего без вести ребенка и просят присоединиться неравнодушных жителей.

Фото потерявшегося мальчика
Родственники мальчика обошли от 29 до 33 микрорайоны, но безрезультатно.

Отец ребенка отправился пешком в сторону села Акшукур. Есть вероятность того, что ребенок находится у кого-нибудь дома или в степи.

Родные обращаются к жителям, у которых есть транспортные средства, фонарики, с просьбой помочь в поисках мальчика.
Родственники обращаются к жителям 33 микрорайона, домов №19, 20, 21, 22, 23 33, и просят помочь с доступам в квартиры.
- Есть вероятность, что может кто-то держит ребенка дома. Очень боимся, потому что ребенок не может разговаривать. Его можно напугать и он будет молча сидеть, - рассказал друг родителей.


Сбор у дворца спорта «Мангистау Арена».

Мальчик был одет в черную футболку и синие шорты.

Обращаться +7 701 933 00 88 Аманкос Алдашев.


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