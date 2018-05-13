ДТП в 4 микрорайоне Актау: Пострадало несколько человек

Пострадавших увезла Скорая помощь.
Полиция выясняет обстоятельства случившегося, опрашиваются свидетели.
Материал дополняется
Видео очевидцев
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