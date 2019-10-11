Тягач с полуприцепом перевернулся в Мангистау

Седельный тягач с полуприцепом перевернулся в районе села Саин-Шапагатов.По информации полиции области, автомобиль совершил опрокидывание из-за того, что не справился с управлением.- По факту ДТП составлен протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (КоАП РК), - отметили в пресс-службе ведомства.Редакция ожидает официального комментария управления здравоохранения Мангистауской области о наличии пострадавших в происшествии.1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, – влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, – влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, – влекут штраф в размере шестидесяти месячных расчетных показателей.