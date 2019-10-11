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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:12

Просмотров: 586

Тягач с полуприцепом перевернулся в Мангистау

Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, 10 октября. Водитель большегруза не справился с управлением и совершил опрокидывание автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Седельный тягач с полуприцепом перевернулся в районе села Саин-Шапагатов.

По информации полиции области, автомобиль совершил опрокидывание из-за того, что не справился с управлением.

- По факту ДТП составлен протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (КоАП РК), - отметили в пресс-службе ведомства.

Редакция ожидает официального комментария управления здравоохранения Мангистауской области о наличии пострадавших в происшествии.



Для справки:
Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества
1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, – влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, – влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, – влекут штраф в размере шестидесяти месячных расчетных показателей.



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Комментарии ( 1 )

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  • leo529
  • tolk
 Кинст (Посетители) Сегодня, 12:18
Дико извиняюсь, но автор заметки знаком со словами "седельный тягач", "полуприцеп" и их значениями?
Самосвал вижу, тягача и полуприцепа, как ни вглядывался, так и не заметил...
 
 

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