«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 18 Ноября
+7...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 387.14 KZT
  • €1 = 428.18 KZT
  • 1 RUB = 6.06 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:10

Просмотров: 772

В Мангистау обвинивший полицейского водитель опроверг свои слова

Бекжан Батыров, который заявлял, что действия полицейского привели к аварийной ситуации на трассе Актау-Шетпе-Бейнеу и что страж порядка находился за рулем служебного автомобиля в нетрезвом состоянии, опроверг свою версию. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

На месте происшествия
В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что Бекжан Батыров был водворен в изолятор временного содержания Мангистауского района области вчера, 17 ноября.

- Мы установили личность автора видео с места аварии, которое распространялось в социальных сетях. Он опроверг слова о том, что сотрудник патрульной полиции убегал и находился в состоянии алкогольного опьянения, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.



Напомним, ранее свою версию произошедшего на трассе с участием сотрудника полиции Мангистау рассказал водитель. В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщали, что их сотрудника ударили камнем по голове. Это произошло во время исполнения им служебных обязанностей.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • alixah
 Имярек (Посетители) Сегодня, 19:26
Надовили, и все понятно, проходили

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • alixah
 нашевсе (Посетители) Сегодня, 19:26
Так и живем, уважаемая Лада.))
Ну хоть так)))


 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • kostya_aktau
  • alixah
 slamuz (Посетители) Сегодня, 18:48
Ну после содержания в ИВС конечно опровергнет, никто и не сомневался! А видео с регистратора патрульной машины нет look
Хотя скорей всего он был выключен
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика