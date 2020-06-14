Подскользнулась: Хозяева лошади рассказали свою версию инцидента в Актау

Комментаторы всё же недоверчиво относятся к сказанным словам хозяев лошади и утверждают, что она обессилена.
Хозяева лошади прислали видео, на котором за день до этого инцидента она была задействована в съёмках видеоклипа.
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Можете посетить нашу конюшню , прошу нападок неидеальное выводы по фото на фото лошадь лежит а вокруг стоит толпа с фонариками лошадь подскользнулась на подковах она закована на 4 ноги, а не даём мы ей встать по тому что она запряжена в карету и чтоб при этом она себе не чего не повредила нам надо было все снять с него а потом дать успокоится и после мы его подняли он жив заломов все с ним прекрасно ! А это видио за день до этого и это тоже он. #aktau_insta
Напомним, запряжённая в карету лошадь упала в парке «Акбота» в ночь на 14 июня.