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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:40

Просмотров: 4166

Подскользнулась: Хозяева лошади рассказали свою версию инцидента в Актау

Владельцы прогулочной лошади в парке «Акбота» объяснили ситуацию с животным, которая, по их словам, не падала в обморок, а просто подскользнулась.

Кадр видео
Как заявляют хозяева животного, они ранее работали на территории набережной, и подобных происшествий не происходило.

- Лошадь подскользнулась в подковах на брусчатке, которая не предназначена для этого. Она не могла встать, потому что была запряжена в карету. Для того, чтобы она ничего себе не повредила, необходимо было всё с неё снять, дать успокоиться и после чего поднять. Мы неоднократно обращались с заявлением в акимат вернуть нас на набережную, но всё без толку. Она у нас работает в летнее время с 19:00 до 00:00, но не ежедневно. При желании мы можем показать, как содержим её в конюшне, - рассказали прокатчики.


Комментаторы всё же недоверчиво относятся к сказанным словам хозяев лошади и утверждают, что она обессилена.

Хозяева лошади прислали видео, на котором за день до этого инцидента она была задействована в съёмках видеоклипа.

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Можете посетить нашу конюшню , прошу нападок неидеальное выводы по фото на фото лошадь лежит а вокруг стоит толпа с фонариками лошадь подскользнулась на подковах она закована на 4 ноги, а не даём мы ей встать по тому что она запряжена в карету и чтоб при этом она себе не чего не повредила нам надо было все снять с него а потом дать успокоится и после мы его подняли он жив заломов все с ним прекрасно ! А это видио за день до этого и это тоже он. #aktau_insta

Публикация от АКТАУ ИНСТА #1 Ақтауда (@aktau_insta1)



Напомним, запряжённая в карету лошадь упала в парке «Акбота» в ночь на 14 июня.



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Комментарии ( 6 )

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None None (Посетители) Сегодня, 18:09
Да и не похожа лошадь на видео и которая лежит
 
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  • leo529
 Guz (Посетители) Сегодня, 18:07
Пора брусчатку менять,акимат ау. lol
 
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  • синдбад
 None None (Посетители) Сегодня, 18:05
Вот же новость. Оказывается брусчатка на набережной, предназначена для лошадей. Что он ещё придумает?

А по поводу лошади, просто заездили ее выкачивая деньги. Вот и не выдержала
 
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 Lelik72 (Посетители) Сегодня, 17:54
А на набережной другое покрытие, плитка не скользящая? Нет - там деньжат больше срубят и плевали они на здоровье лошадки! Эти ..... летают низко-низко по тротуарам и плевали на лошадок, а тем более на людей! Где полиция!?
 
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 tama (Посетители) Сегодня, 17:28
Шаршағанғой, иелері оны ойламайды, ақша көбірек табу керек
 
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Земляк (Посетители) Сегодня, 17:20
Отмазка! Тогда говорили бы не подскользнулась а споткнулась правдоподобно было бы
 
 

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