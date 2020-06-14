Подскользнулась: Хозяева лошади рассказали свою версию инцидента в Актау

- Лошадь подскользнулась в подковах на брусчатке, которая не предназначена для этого. Она не могла встать, потому что была запряжена в карету. Для того, чтобы она ничего себе не повредила, необходимо было всё с неё снять, дать успокоиться и после чего поднять. Мы неоднократно обращались с заявлением в акимат вернуть нас на набережную, но всё без толку. Она у нас работает в летнее время с 19:00 до 00:00, но не ежедневно. При желании мы можем показать, как содержим её в конюшне, - рассказали прокатчики.

Как заявляют хозяева животного, они ранее работали на территории набережной, и подобных происшествий не происходило.Комментаторы всё же недоверчиво относятся к сказанным словам хозяев лошади и утверждают, что она обессилена.Хозяева лошади прислали видео, на котором за день до этого инцидента она была задействована в съёмках видеоклипа.Напомним, запряжённая в карету лошадь упала в парке «Акбота» в ночь на 14 июня.