53-летний мужчина пропал в Жанаозене

Фото предоставлено родными пропавшего

В Жанаозене 53-летний мужчина вышел из дома №1 в 5 микрорайоне и не вернулся.



Вейисбаев Коблан Кыдырбаевич ушел утром 16 июня, после он не выходил на связь.



Был одет в темно-синюю полосатую футболку, чёрные штаны. Носит очки для зрения.



Всех, кто владеет информацией, просят позвонить по следующим номерам: 8 (707) 137-89-71, 8 (775) 431-65-49 (Сабыр).