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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:03

Просмотров: 2963

Смертность в Мангистау увеличилась в несколько раз! С начала июля в Актау похоронили уже 100 человек

Начиная с июля, в среднем, в день хоронят от семи до десяти человек на старом и новом городских кладбищах. На мусульманском кладбище за сутки хоронят в три раза больше людей. По словам Натальи Серовой, директора салона ритуальных услуг «Светоч», количество захоронений увеличилось после снятия карантина.

Новое городское кладбище. Фото Рашида Исмагилова
Количество обращений в салоны ритуальных услуг увеличилось с начала июля.

По словам Натальи Серовой, с 1 по 15 июля захоронили около 100 человек.

- Последние полторы недели ситуация ухудшилась. Началось стремительно - 4 июля в морг привезли сразу 17 тел, на следующий день 28 тел. В некоторые дни количество погибших достигало 40-50 человек в день. Мы стали рыть могилы заранее, если бы мы не сделали этого, морг бы переполнился телами, - сказала Наталья Серова.

Директор салона ритуальных услуг отметила, что с начала июля в день на старом и новом городских кладбищах хоронили от семи до десяти человек в день, на мусульманском - в три-четыре раза больше.

- Раньше в неделю было от трех до семи похорон. Редко, когда было десять похорон в неделю. Сейчас смертность увеличилась в несколько раз. В основном все диагнозы умерших - пневмония, воспаление легких. У некоторых - CoViD-19. В Актау положение очень серьезное. Когда был карантин - не было такой смертности. Ни одного с пневмоний или коронавирусом. Тех, кого хоронили в то время, болели раком, страдали от сердечной недостаточности или просто умирали от старости, - рассказала Наталья Серова.

Статистика также показывает огромную разницу в количестве захоронений в сравнении с прошлыми годами. Наталья Серова подчеркнула, что в 2019 году в июле было захоронено 30 человек, в этом году за 15 дней похоронили 96 человек.

- Это ужасное время. На нас это сказалось худшим образом, мы не были готовы к такому повороту событий. Это влияет и физически, и психологически. На моей памяти за семь лет работы такого не случалось, - подытожила Наталья Серова.



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Комментарии ( 5 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Барабашка
  • OlegVak
  • Ingul
 slavik (Посетители) Сегодня, 16:12
В основном все диагнозы умерших - пневмония, воспаление легких. У некоторых - CoViD-19.

Это выдержка из статьи,комментарий Натальи Серовой.Так что же косит народ-COVID или пневмония?Что фатальней?Я конечно не профессор медицины,но пневмония лечится и не может вызывать такую смертность или мы разучились лечить.Понятно с COVID это пока не полностью изученная болячка.Что то здесь не так.Вся эта статистика порождает ещё больше вопросов.А ОБЛЗДРАВОТДЕЛ не хочет прокомментировать данную ситуацию?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • OlegVak
  • Рома
 Guz (Посетители) Сегодня, 15:50
Хороший и душевный человек Наталья дай господь ей всего. Сколько помогала за 7 лет и сосчитать не могу.
 
-1
  • Лана
 Не поддерживаю Поддерживаю
Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 15:46
Не оставляет чувство того, что статья-ужастик является заказной из серии "страшно ещё страшнее".
Как может директор одного салона говорить за всех? Почему не приведены цифры из городского морга, или из органов ЗАГСа?
Только позавчера в "Ладе" была перепечатана статья из Форбс.кз с аналогичными фотографиями, более того, написана в одном и том же ключе и одними те теми же фразами.
Явно кто-то оплачивает нагнетание жути и общественной истерии.
 
-2
  • Тина
  • Лана
 Не поддерживаю Поддерживаю
nazarbayevskii (Посетители) Сегодня, 14:57
Цитата: Добрых дел
ловам Натальи Серовой, с 1 п
Приходите еще dance
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Guz
  • OlegVak
 Добрых дел (Посетители) Сегодня, 14:27
Спасибо Наталье, разумные цены, и качественные услуги

МОСКВА НЕ РОССИЯ, НУРСУЛТАН НЕ КАЗАХСТАН!
 
 

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