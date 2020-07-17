Смертность в Мангистау увеличилась в несколько раз! С начала июля в Актау похоронили уже 100 человек

Новое городское кладбище. Фото Рашида Исмагилова

Количество обращений в салоны ритуальных услуг увеличилось с начала июля.



По словам Натальи Серовой, с 1 по 15 июля захоронили около 100 человек.



- Последние полторы недели ситуация ухудшилась. Началось стремительно - 4 июля в морг привезли сразу 17 тел, на следующий день 28 тел. В некоторые дни количество погибших достигало 40-50 человек в день. Мы стали рыть могилы заранее, если бы мы не сделали этого, морг бы переполнился телами, - сказала Наталья Серова.



Директор салона ритуальных услуг отметила, что с начала июля в день на старом и новом городских кладбищах хоронили от семи до десяти человек в день, на мусульманском - в три-четыре раза больше.



- Раньше в неделю было от трех до семи похорон. Редко, когда было десять похорон в неделю. Сейчас смертность увеличилась в несколько раз. В основном все диагнозы умерших - пневмония, воспаление легких. У некоторых - CoViD-19. В Актау положение очень серьезное. Когда был карантин - не было такой смертности. Ни одного с пневмоний или коронавирусом. Тех, кого хоронили в то время, болели раком, страдали от сердечной недостаточности или просто умирали от старости, - рассказала Наталья Серова.



Статистика также показывает огромную разницу в количестве захоронений в сравнении с прошлыми годами. Наталья Серова подчеркнула, что в 2019 году в июле было захоронено 30 человек, в этом году за 15 дней похоронили 96 человек.



- Это ужасное время. На нас это сказалось худшим образом, мы не были готовы к такому повороту событий. Это влияет и физически, и психологически. На моей памяти за семь лет работы такого не случалось, - подытожила Наталья Серова.