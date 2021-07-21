Ночное ДТП в Актау прокомментиовала полиция

Фото очевидцев
Как установила полиция, водитель Lada Largus не справился с рулевым управлением и столкнулся с внедорожником Toyota Prado. После этого Lada Largus выкинуло на бордюр, и он врезался в дерево, а водитель внедорожника совершил опрокидывание.
Пострадавшие были доставлены в Мангистаускую областную больницу.
Ведётся расследование.
Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось в 7 микрорайоне Актау 20 июля примерно в 23:30.
Пострадавшие были доставлены в Мангистаускую областную больницу.
Ведётся расследование.
Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось в 7 микрорайоне Актау 20 июля примерно в 23:30.
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