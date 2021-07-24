В Мангистау от COVID-19 скончались семь человек

Иллюстративное фото с сайта cdn.iz.ru
За сутки в регионе от болезни умерли семь человек.
По состоянию на 24 июля в Мангистауской области зарегистрировано 255 случаев коронавирусной инфекции.
Из них: 100 человек - жители Актау, 60 - Мунайлинского района, 15 - Тупкараганского района, 38 - жители Жанаозена, 12 - Мангистауского района, 11 - Каракиянкого района и 19 - Бейнеуского района.
Среди пациентов 178 человек с симптомами, 77 - бессимптомные.
Напомним, наш регион всё ещё находится в «красной» зоне.
По состоянию на 24 июля в Мангистауской области зарегистрировано 255 случаев коронавирусной инфекции.
Из них: 100 человек - жители Актау, 60 - Мунайлинского района, 15 - Тупкараганского района, 38 - жители Жанаозена, 12 - Мангистауского района, 11 - Каракиянкого района и 19 - Бейнеуского района.
Среди пациентов 178 человек с симптомами, 77 - бессимптомные.
Напомним, наш регион всё ещё находится в «красной» зоне.
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