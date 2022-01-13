Троих жителей Актау задержали в Атырау с товаром из разграбленных магазинов Алматы

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По данным телеканала КТК, грабители, нападавшие на магазины в Алматы, добрались до Атырау. Там задержали троих пассажиров поезда, в багаже у которых обнаружили дорогой парфюм и декоративную косметику.
Внимание полицейских привлекло большое количество товара. В ходе разбирательств выяснилось, что всё это было украдено из бутика известной сети магазинов косметики Mon Amie.
Задержанные оказались жителями Актау. Против них возбуждено уголовное дело. Им грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.
- У задержанных жителей Актау обнаружены 30 флаконов с парфюмом и 55 единиц декоративной косметики. По данному факту начато досудебное расследование по статье «Грабеж», - сказал Мейрбек Утегали, начальник отделения криминальной полиции линейного отдела полиции станции Атырау.
Ранее у пятерых жителей Мангистауской области были обнаружены вещественные доказательства, похищенные в разных торговых домах.
Внимание полицейских привлекло большое количество товара. В ходе разбирательств выяснилось, что всё это было украдено из бутика известной сети магазинов косметики Mon Amie.
Задержанные оказались жителями Актау. Против них возбуждено уголовное дело. Им грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.
- У задержанных жителей Актау обнаружены 30 флаконов с парфюмом и 55 единиц декоративной косметики. По данному факту начато досудебное расследование по статье «Грабеж», - сказал Мейрбек Утегали, начальник отделения криминальной полиции линейного отдела полиции станции Атырау.
Ранее у пятерых жителей Мангистауской области были обнаружены вещественные доказательства, похищенные в разных торговых домах.