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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: 13-01-2022, 16:19

Просмотров: 10622

Троих жителей Актау задержали в Атырау с товаром из разграбленных магазинов Алматы

У задержанных жителей Актау обнаружены дорогой парфюм и декоративная косметика, сообщает телеканал КТК.

Кадр видео
По данным телеканала КТК, грабители, нападавшие на магазины в Алматы, добрались до Атырау. Там задержали троих пассажиров поезда, в багаже у которых обнаружили дорогой парфюм и декоративную косметику.

Внимание полицейских привлекло большое количество товара. В ходе разбирательств выяснилось, что всё это было украдено из бутика известной сети магазинов косметики Mon Amie.

Задержанные оказались жителями Актау. Против них возбуждено уголовное дело. Им грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.

- У задержанных жителей Актау обнаружены 30 флаконов с парфюмом и 55 единиц декоративной косметики. По данному факту начато досудебное расследование по статье «Грабеж», - сказал Мейрбек Утегали, начальник отделения криминальной полиции линейного отдела полиции станции Атырау.



Ранее у пятерых жителей Мангистауской области были обнаружены вещественные доказательства, похищенные в разных торговых домах.



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Комментарии ( 10 )

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 бобер (Посетители) Вчера, 18:10
Этих то сразу хлопнули. Ну а кто бюджет успешно пилит, те в шоколаде. Притихло что-то про тюльпаны.

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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 Apmaxa (Посетители) Вчера, 10:23
Цитата: diger
Что то не видно, что не приносит, вон вокруг сколько наворованного у людей


тоже самое хотел написать, наши "жирики" явно не своим трудом нажили лямы бакинских и живут себе припеваючи.
 
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 Добрыня (Посетители) Вчера, 09:06
Вывод один! честные сотрудники полиции оказались в Атырау! Т.к эти недочеловеки проехали столько станций от Алматы! Либо разводили деньгами, либо просто не проверяли, ну хорошо что замечательно всё закончилось для них! 5-7 лет отпуска заработали
 
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  • Adai11
  • Apmaxa
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 diger (Посетители) Вчера, 06:52
дорожник,Что то не видно, что не приносит, вон вокруг сколько наворованного у людей, и ничего живут препиваючи... Замки и дворцы строят, плодятся и размножаются, миллиарды на счетах....
 
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Papirosso (Посетители) 13 января 2022 22:11
Это насколько глупым нужно быть ?! Имей код , штрих код , камеры наблюдения, отпечатки , баулы с награбленным тащить сразу куда-то в нынешнее время и тд и тп , - только глупые не будут это учитывать , и явно уроком это не будет им ...

https://youtu.be/B5Xj7uUtDGs
 
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 дорожник (Посетители) 13 января 2022 21:04
Незаработанное счастья не приносит

Жить нужно непременно хорошо
 
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 Purins (Посетители) 13 января 2022 18:10
Позорники....
 
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 Науменко Наталия (Посетители) 13 января 2022 17:31
Позорище! Им бы по мимо статьи за грабеж, статью за пособничество в терроре впаяли!
 
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 diger (Посетители) 13 января 2022 17:28
Цитата: Дизель
Вот откуда и собирается 20 000 тысяч погромщиков
Токаев назвал их террористами....
 
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 Дизель (Посетители) 13 января 2022 17:07
Задержанные оказались жителями Актау.

Нужно выяснить, сколько лет они являются "жителями" Актау, или с каких они соседних республик понаехали на Мангашлак по кличу ель баса "на историческую родину"...
Ещё вариант!, что они являются "учащими" ВУЗов Алма - Аты, "студенты" которые устраивают подобные балаганы и погромы в южной столице...

Ранее у пятерых жителей Мангистауской области были обнаружены вещественные доказательства, похищенные в разных торговых домах.

Вот откуда и собирается 20 000 тысяч погромщиков...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам, за 30 летний развал СССР..
 
 

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