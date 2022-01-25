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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:04

Просмотров: 2722

Организатор финансовой пирамиды и заключающий сделки нотаруис осуждены в Актау

Актауским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении организатора финансовой пирамиды Кусайын Д. и нотариуса Кушниренко С., обвиняемых в мошенничестве, совершённом преступной группой с причинением особо крупного ущерба и злоупотребление полномочиями нотариуса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Иллюстративное фото из открытых источников
По материалам дела, Темиргалиев А. зарегистрировал ТОО «PLUS CAPITAL», в которое были приняты подсудимые Кусайын Д. и Кушниренко С., где каждому была определена своя роль.

- Так, Кусайын Д. и Кушниренко С. для достижения своих целей проводили агитацию, привлекали клиентов в ТОО с целью обогащения. Подсудимый Кусайын Д., пользуясь доверчивостью граждан, обещая быстрый возврат внесённых денежных средств, а также процентное вознаграждение за переданные движимые имущества, осуществлял продажу имущества (а именно, автомобилей) третьим лицам по цене ниже рыночной. Кушниренко С., являясь частным нотариусом, в нарушении требований Закона «О нотариате» занималась оформлением договоров займа и генеральных доверенностей на имена, которые указывал Темиргалиев А. для дальнейшей продажи движимого /недвижимого имущества, без участия поверенных, - сообщили в суде.

В итоге Темиргалиев А. органами следствия объявлен в международный розыск. А Кусайын и Кушниренко осуждены.

- Прокурор с учётом обстоятельств дела просил суд назначить подсудимым лишение свободы в виде семь лет каждому. Потерпевшие просили суд назначить подсудимым реальное лишение свободы и удовлетворить заявленные гражданские иски. Защита просила вынести оправдательный приговор, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Суд вынес обвинительный приговор, так как вина подсудимых подтверждена показаниями потерпевших, свидетелей, прямо показавших на подсудимых как на лиц, совершивших уголовное правонарушение, а также содержанием протоколов изъятия, протоколов осмотра места происшествий, заключением аудиторской проверки.

- Приговором суда Кусайын Д. признан виновным в совершении преступлений: по части 2 статьи 262 УК РК (Создание и руководство организованной группой, преступной организацией), пунктам 1,2 части 3 статьи 217 УК РК (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой), пунктам 1,2 части 4 статьи 190 УК РК (мошенничество). На основании части 3 статьи 58 УК РК (Назначение наказания по совокупности уголовных правонарушений) путём поглощения менее строгого наказания более строгим наказаний, окончательно определено к отбытию шесть лет шесть месяцев лишения свободы, с лишением права заниматься коммерческой деятельностью сроком на семь лет, - сообщили в пресс-службе суда.

Вторая подсудимая Кушниренко С. также признана виновной в совершении преступлений: по части 2 статьи 262 УК РК, по пунктам 1,2 части 3 статьи 217 УК РК и по пунктам 1, 2 части 4 статьи 190 УК РК, а также по части 2 статьи 251 УК РК (Злоупотребление полномочиями частными нотариусами).

- На основании части 3 статьи 58 УК РК по совокупности уголовных правонарушений, путём поглощения менее строгого наказания более строгим наказаний, окончательно определено к отбытию шесть лет шесть месяцев лишения свободы, с лишением права заниматься коммерческой деятельностью сроком на семь лет и с лишением права заниматься нотариальной деятельностью сроком на пять лет. Гражданские иски – удовлетворены частично. Осужденным Кусайын Д. и Кушниренко С. определено для отбытия наказания в уголовно-исполнительной системе средней безопасности, - отметили в суде.

Кроме того, судом вынесено частное постановление для проверки доводов потерпевших и привлечения к уголовной ответственности некоторых причастных лиц.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, около 700 жителей Актау требовали, чтобы им вернули 3 миллиарда тенге, которые они вложили в компанию «Плюс Капитал».



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Комментарии ( 4 )

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alixah (Посетители) Сегодня, 13:21
Дело Мавроди местного разлива.
 
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babe (Посетители) Сегодня, 13:20
Подобными пирамидами наполнен Актау ! Когда же остальными займутся ?!
 
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DiDa (Посетители) Сегодня, 12:19
Кушниренко уже несколько раз "засветилась". Правда, там гражданское дело по моему.
 
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Август (Посетители) Сегодня, 11:43
Помню как друга отговаривал от этой тупой идеи отнести туда деньги и всё равно 20 тысяч он отнёс. А Кушниренко, это вообще отдельная песня... По заслугам в общем.
 
 

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