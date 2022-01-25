Организатор финансовой пирамиды и заключающий сделки нотаруис осуждены в Актау

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По материалам дела, Темиргалиев А. зарегистрировал ТОО «PLUS CAPITAL», в которое были приняты подсудимые Кусайын Д. и Кушниренко С., где каждому была определена своя роль.
- Так, Кусайын Д. и Кушниренко С. для достижения своих целей проводили агитацию, привлекали клиентов в ТОО с целью обогащения. Подсудимый Кусайын Д., пользуясь доверчивостью граждан, обещая быстрый возврат внесённых денежных средств, а также процентное вознаграждение за переданные движимые имущества, осуществлял продажу имущества (а именно, автомобилей) третьим лицам по цене ниже рыночной. Кушниренко С., являясь частным нотариусом, в нарушении требований Закона «О нотариате» занималась оформлением договоров займа и генеральных доверенностей на имена, которые указывал Темиргалиев А. для дальнейшей продажи движимого /недвижимого имущества, без участия поверенных, - сообщили в суде.
В итоге Темиргалиев А. органами следствия объявлен в международный розыск. А Кусайын и Кушниренко осуждены.
- Прокурор с учётом обстоятельств дела просил суд назначить подсудимым лишение свободы в виде семь лет каждому. Потерпевшие просили суд назначить подсудимым реальное лишение свободы и удовлетворить заявленные гражданские иски. Защита просила вынести оправдательный приговор, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Суд вынес обвинительный приговор, так как вина подсудимых подтверждена показаниями потерпевших, свидетелей, прямо показавших на подсудимых как на лиц, совершивших уголовное правонарушение, а также содержанием протоколов изъятия, протоколов осмотра места происшествий, заключением аудиторской проверки.
- Приговором суда Кусайын Д. признан виновным в совершении преступлений: по части 2 статьи 262 УК РК (Создание и руководство организованной группой, преступной организацией), пунктам 1,2 части 3 статьи 217 УК РК (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой), пунктам 1,2 части 4 статьи 190 УК РК (мошенничество). На основании части 3 статьи 58 УК РК (Назначение наказания по совокупности уголовных правонарушений) путём поглощения менее строгого наказания более строгим наказаний, окончательно определено к отбытию шесть лет шесть месяцев лишения свободы, с лишением права заниматься коммерческой деятельностью сроком на семь лет, - сообщили в пресс-службе суда.
Вторая подсудимая Кушниренко С. также признана виновной в совершении преступлений: по части 2 статьи 262 УК РК, по пунктам 1,2 части 3 статьи 217 УК РК и по пунктам 1, 2 части 4 статьи 190 УК РК, а также по части 2 статьи 251 УК РК (Злоупотребление полномочиями частными нотариусами).
- На основании части 3 статьи 58 УК РК по совокупности уголовных правонарушений, путём поглощения менее строгого наказания более строгим наказаний, окончательно определено к отбытию шесть лет шесть месяцев лишения свободы, с лишением права заниматься коммерческой деятельностью сроком на семь лет и с лишением права заниматься нотариальной деятельностью сроком на пять лет. Гражданские иски – удовлетворены частично. Осужденным Кусайын Д. и Кушниренко С. определено для отбытия наказания в уголовно-исполнительной системе средней безопасности, - отметили в суде.
Кроме того, судом вынесено частное постановление для проверки доводов потерпевших и привлечения к уголовной ответственности некоторых причастных лиц.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, около 700 жителей Актау требовали, чтобы им вернули 3 миллиарда тенге, которые они вложили в компанию «Плюс Капитал».
- Так, Кусайын Д. и Кушниренко С. для достижения своих целей проводили агитацию, привлекали клиентов в ТОО с целью обогащения. Подсудимый Кусайын Д., пользуясь доверчивостью граждан, обещая быстрый возврат внесённых денежных средств, а также процентное вознаграждение за переданные движимые имущества, осуществлял продажу имущества (а именно, автомобилей) третьим лицам по цене ниже рыночной. Кушниренко С., являясь частным нотариусом, в нарушении требований Закона «О нотариате» занималась оформлением договоров займа и генеральных доверенностей на имена, которые указывал Темиргалиев А. для дальнейшей продажи движимого /недвижимого имущества, без участия поверенных, - сообщили в суде.
В итоге Темиргалиев А. органами следствия объявлен в международный розыск. А Кусайын и Кушниренко осуждены.
- Прокурор с учётом обстоятельств дела просил суд назначить подсудимым лишение свободы в виде семь лет каждому. Потерпевшие просили суд назначить подсудимым реальное лишение свободы и удовлетворить заявленные гражданские иски. Защита просила вынести оправдательный приговор, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Суд вынес обвинительный приговор, так как вина подсудимых подтверждена показаниями потерпевших, свидетелей, прямо показавших на подсудимых как на лиц, совершивших уголовное правонарушение, а также содержанием протоколов изъятия, протоколов осмотра места происшествий, заключением аудиторской проверки.
- Приговором суда Кусайын Д. признан виновным в совершении преступлений: по части 2 статьи 262 УК РК (Создание и руководство организованной группой, преступной организацией), пунктам 1,2 части 3 статьи 217 УК РК (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой), пунктам 1,2 части 4 статьи 190 УК РК (мошенничество). На основании части 3 статьи 58 УК РК (Назначение наказания по совокупности уголовных правонарушений) путём поглощения менее строгого наказания более строгим наказаний, окончательно определено к отбытию шесть лет шесть месяцев лишения свободы, с лишением права заниматься коммерческой деятельностью сроком на семь лет, - сообщили в пресс-службе суда.
Вторая подсудимая Кушниренко С. также признана виновной в совершении преступлений: по части 2 статьи 262 УК РК, по пунктам 1,2 части 3 статьи 217 УК РК и по пунктам 1, 2 части 4 статьи 190 УК РК, а также по части 2 статьи 251 УК РК (Злоупотребление полномочиями частными нотариусами).
- На основании части 3 статьи 58 УК РК по совокупности уголовных правонарушений, путём поглощения менее строгого наказания более строгим наказаний, окончательно определено к отбытию шесть лет шесть месяцев лишения свободы, с лишением права заниматься коммерческой деятельностью сроком на семь лет и с лишением права заниматься нотариальной деятельностью сроком на пять лет. Гражданские иски – удовлетворены частично. Осужденным Кусайын Д. и Кушниренко С. определено для отбытия наказания в уголовно-исполнительной системе средней безопасности, - отметили в суде.
Кроме того, судом вынесено частное постановление для проверки доводов потерпевших и привлечения к уголовной ответственности некоторых причастных лиц.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, около 700 жителей Актау требовали, чтобы им вернули 3 миллиарда тенге, которые они вложили в компанию «Плюс Капитал».