Тренажёрный зал под открытым небом: Жителей Актау просят проголосовать за спортивный проект

фото из открытых источников
Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев совместно с урбанистами Ассоциации «Q88» запускают предложения по развитию и улучшению региональных городов Казахстана. Данный проект было принято начать с Актау, который стал пилотным. Путём голосования и получения предложений от актаусцев инициаторы проекта смогут узнать пожелания и видение жителей Актау.
По словам Ильдара Ягъяева, в Актау появится возможность построить специальную тренажёрную площадку Muscle Beach на открытом воздухе со свободным доступом.
- У меня давняя мечта сделать спорт доступным каждому, поэтому у меня в голове уже давно была реализована данная картина - спорткомплекс под открытым небом, не было только возможности осуществить, но данный проект его дал. Как видно по слайдам, площадка для занятия спортом будет находиться на открытом воздухе, на набережной, напоминая знаменитую площадку Muscle Beach Tours в Лос-Анджелесе и гидропарк в Киеве. Все желающие смогут потренироваться на ней и задействовать все группы мышц. Это даст огромный толчок развитию массового спорта в области, я уже получил много положительных отзывов по проекту, надеюсь, что горожане его также поддержат, - рассказал Ильдар Ягъяев, президент федерации стритворкаут и стритлифтинг Мангистауской области.
Проголосовать за проект Ильдара Ягъяева можно здесь.
Напомним ранее Ильдар выиграл спортивную площадку для города, которую установили в «Мангистау Арене».
По словам Ильдара Ягъяева, в Актау появится возможность построить специальную тренажёрную площадку Muscle Beach на открытом воздухе со свободным доступом.
- У меня давняя мечта сделать спорт доступным каждому, поэтому у меня в голове уже давно была реализована данная картина - спорткомплекс под открытым небом, не было только возможности осуществить, но данный проект его дал. Как видно по слайдам, площадка для занятия спортом будет находиться на открытом воздухе, на набережной, напоминая знаменитую площадку Muscle Beach Tours в Лос-Анджелесе и гидропарк в Киеве. Все желающие смогут потренироваться на ней и задействовать все группы мышц. Это даст огромный толчок развитию массового спорта в области, я уже получил много положительных отзывов по проекту, надеюсь, что горожане его также поддержат, - рассказал Ильдар Ягъяев, президент федерации стритворкаут и стритлифтинг Мангистауской области.
Проголосовать за проект Ильдара Ягъяева можно здесь.
Напомним ранее Ильдар выиграл спортивную площадку для города, которую установили в «Мангистау Арене».