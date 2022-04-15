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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:28

Просмотров: 1510

Тренажёрный зал под открытым небом: Жителей Актау просят проголосовать за спортивный проект

В Казахстане активно реализуется проект «Берекелі бастама — городская инициатива», с помощью которого каждый казахстанец может предложить идеи для улучшения инфраструктуры своего города и голосовать за наиболее актуальные инициативы соотечественников. От Актау к конкурсу присоединился Ильдар Ягъяев, чемпион мира по подтягиваниям на турнике, который предложил установить в Актау площадку по типу Muscle Beach Tours в Лос-Анджелесе.

фото из открытых источников
Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев совместно с урбанистами Ассоциации «Q88» запускают предложения по развитию и улучшению региональных городов Казахстана. Данный проект было принято начать с Актау, который стал пилотным. Путём голосования и получения предложений от актаусцев инициаторы проекта смогут узнать пожелания и видение жителей Актау.

По словам Ильдара Ягъяева, в Актау появится возможность построить специальную тренажёрную площадку Muscle Beach на открытом воздухе со свободным доступом.

Тренажёрный зал под открытым небом: Жителей Актау просят проголосовать за спортивный проект


Тренажёрный зал под открытым небом: Жителей Актау просят проголосовать за спортивный проект


Тренажёрный зал под открытым небом: Жителей Актау просят проголосовать за спортивный проект


Тренажёрный зал под открытым небом: Жителей Актау просят проголосовать за спортивный проект


Тренажёрный зал под открытым небом: Жителей Актау просят проголосовать за спортивный проект


- У меня давняя мечта сделать спорт доступным каждому, поэтому у меня в голове уже давно была реализована данная картина - спорткомплекс под открытым небом, не было только возможности осуществить, но данный проект его дал. Как видно по слайдам, площадка для занятия спортом будет находиться на открытом воздухе, на набережной, напоминая знаменитую площадку Muscle Beach Tours в Лос-Анджелесе и гидропарк в Киеве. Все желающие смогут потренироваться на ней и задействовать все группы мышц. Это даст огромный толчок развитию массового спорта в области, я уже получил много положительных отзывов по проекту, надеюсь, что горожане его также поддержат, - рассказал Ильдар Ягъяев, президент федерации стритворкаут и стритлифтинг Мангистауской области.

Проголосовать за проект Ильдара Ягъяева можно здесь.

Напомним ранее Ильдар выиграл спортивную площадку для города, которую установили в «Мангистау Арене».



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Комментарии ( 5 )

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  • GIBSON.SG
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 17:02
Идея хорошая, но как обычно там всё уничтожат, и будет стоять срач.
 
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Aktobe (Посетители) Сегодня, 16:38
Проголосовал ЗА
 
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  • GIBSON.SG
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:32
конечно круто но такие площадки в Майями наверное где круглое лето, а тут зимой заржавею они, пылью покроются
 
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  • kotkaz
  • GIBSON.SG
 Кинст (Посетители) Сегодня, 16:21
Не для Актау это - или сделают как бог на душу положит, или наши отдельные категории горожан и гостей города их сломают на второй день...
 
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Javelin (Посетители) Сегодня, 15:46
двумя руками и ногами за bravo
 
 

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