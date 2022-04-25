Книжный вечер организовали на набережной в Актау

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области

Мероприятие, прошедшее 23 апреля, посвятили Международному дню книги.



В ярмарке участвовали шесть книжных магазинов: «Айдын», «Актау Жахан», «Кітап ал Маңғыстау», а также интернет-магазины «Kitapalike», «Qutty kitap» и «A books Aktau». Они выставили свои книги на набережной, где прогуливающиеся прохожие смогли приобрести их со скидкой. Всего за вечер было продано около 100 книг.



А кому-то удалось заполучить книгу в подарок. Это те из участников книжного вечера, кто участвовал в викторине и смог правильно ответить на вопросы организаторов мероприятия.



- Вечер организован в рамках проекта «Jastar Books», который проводится с 2018 года. Основная цель мероприятия - возрождение и развитие культуры чтения среди молодежи, формирование открытой площадки читателей-книголюбов, - отметили в пресс-службе Мангистауского областного молодежного ресурсного центра.