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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:03

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Книжный вечер организовали на набережной в Актау

В Актау молодежный ресурсный центр организовал вечер под открытым небом в формате ярмарки, где можно было приобрести понравившуюся книгу, передает центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области
Мероприятие, прошедшее 23 апреля, посвятили Международному дню книги.

В ярмарке участвовали шесть книжных магазинов: «Айдын», «Актау Жахан», «Кітап ал Маңғыстау», а также интернет-магазины «Kitapalike», «Qutty kitap» и «A books Aktau». Они выставили свои книги на набережной, где прогуливающиеся прохожие смогли приобрести их со скидкой. Всего за вечер было продано около 100 книг.

А кому-то удалось заполучить книгу в подарок. Это те из участников книжного вечера, кто участвовал в викторине и смог правильно ответить на вопросы организаторов мероприятия.

- Вечер организован в рамках проекта «Jastar Books», который проводится с 2018 года. Основная цель мероприятия - возрождение и развитие культуры чтения среди молодежи, формирование открытой площадки читателей-книголюбов, - отметили в пресс-службе Мангистауского областного молодежного ресурсного центра.



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