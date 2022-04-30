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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:47

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Сколько денег выделено на стабилизацию цен в Мангистау

В регионе усиленно ведётся работа по стабилизации и сдерживанию цен на социально значимые продукты питания, сообщает пресс-служба областного акимата.

Фото из доступных источников
В целях определения механизмов формирования ценовой политики на социально-значимые продукты питания​ с 19 августа 2021 года к работе приступила​ комиссия областного акимата по расследованию посреднических схем во всей цепочке ценообразования на продовольственные товары.

Основной задачей комиссии является оперативное реагирование на внешние и внутренние риски дестабилизации уровня инфляции, недопущение необоснованного роста цен, выявление и исключение неэффективных посредников, а также своевременное проведение мероприятий по расследованию посреднических схем.

Сколько денег выделено на стабилизацию цен в Мангистау


В 1750 придомовых магазинах 53 группы мониторинга «Народный контроль» разъяснили предпринимателям правовые нормы о надбавках не более 15 процентов на социально значимые продукты. Подписано 436 меморандумов с производителями, торговыми сетями, оптовыми поставщиками и розничными торговцами региона по недопущению роста цен на социально значимые продукты питания. Во всех районах и городах созданы call-центры для приёма обращений, касающихся завышенных цен на продовольственные товары.

Председатель правления СПК «Каспий» Бекнур Бейсов рассказал о принимаемых мерах по формированию продовольственного​ стабилизационного фонда.

Сколько денег выделено на стабилизацию цен в Мангистау


На формирование продовольственного стабилизационного фонда в 2019-2022 годах из местного бюджета будет выделено 3 миллиарда тенге. В 2019 году двум мукомольным предприятиям был предоставлен возвратный кредит в размере 270 миллионов тенге, в частности, 135 миллионов тенге - ТОО «Мұса-нан»​ в целях сдерживания роста цен на муку первого сорта и аналогичную сумму​ - ТОО «Мукомольный комбинат «Саукымбек» «Аскар».

В этом году стабилизационный фонд АО НК «СПК «Каспий» приобрёл ​ 462,1 тонны муки первого сорта, 57,488 тонн макарон, 171 тонну гречки, 63,250 тонн риса, 541,8 тонн сахара, 91 456 литров подсолнечного​ масла, 61 615 тонн​ поваренной соли, хранящиеся на складе ТОО «Производственно-логистический центр Azersun».

Сколько денег выделено на стабилизацию цен в Мангистау


Кроме того, в мае текущего года планируется поставить на склады​ 136 тонн соли, 134 тонны риса и 136 тонн сахара.

В​ 2022 году на пополнение запасов социально значимых продуктов питания выделено полтора миллиарда тенге.

На эти деньги «СПК «Каспий» формирует стабилизационный фонд и выдает льготные займы предпринимателям для пополнения оборотных средств. Таким образом, предприниматели приобретают 19 наименований социально значимых продовольственных товаров и реализуют их в розничные магазины ниже рыночной стоимости, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на снижение цен.

Глава региона Нурлан Ногаев подчеркнул, что работа по стабилизации цен должна вестись на постоянной основе с активным привлечением общественности.

Сколько денег выделено на стабилизацию цен в Мангистау



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