Сколько денег выделено на стабилизацию цен в Мангистау

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В целях определения механизмов формирования ценовой политики на социально-значимые продукты питания с 19 августа 2021 года к работе приступила комиссия областного акимата по расследованию посреднических схем во всей цепочке ценообразования на продовольственные товары.
Основной задачей комиссии является оперативное реагирование на внешние и внутренние риски дестабилизации уровня инфляции, недопущение необоснованного роста цен, выявление и исключение неэффективных посредников, а также своевременное проведение мероприятий по расследованию посреднических схем.
В 1750 придомовых магазинах 53 группы мониторинга «Народный контроль» разъяснили предпринимателям правовые нормы о надбавках не более 15 процентов на социально значимые продукты. Подписано 436 меморандумов с производителями, торговыми сетями, оптовыми поставщиками и розничными торговцами региона по недопущению роста цен на социально значимые продукты питания. Во всех районах и городах созданы call-центры для приёма обращений, касающихся завышенных цен на продовольственные товары.
Председатель правления СПК «Каспий» Бекнур Бейсов рассказал о принимаемых мерах по формированию продовольственного стабилизационного фонда.
На формирование продовольственного стабилизационного фонда в 2019-2022 годах из местного бюджета будет выделено 3 миллиарда тенге. В 2019 году двум мукомольным предприятиям был предоставлен возвратный кредит в размере 270 миллионов тенге, в частности, 135 миллионов тенге - ТОО «Мұса-нан» в целях сдерживания роста цен на муку первого сорта и аналогичную сумму - ТОО «Мукомольный комбинат «Саукымбек» «Аскар».
В этом году стабилизационный фонд АО НК «СПК «Каспий» приобрёл 462,1 тонны муки первого сорта, 57,488 тонн макарон, 171 тонну гречки, 63,250 тонн риса, 541,8 тонн сахара, 91 456 литров подсолнечного масла, 61 615 тонн поваренной соли, хранящиеся на складе ТОО «Производственно-логистический центр Azersun».
Кроме того, в мае текущего года планируется поставить на склады 136 тонн соли, 134 тонны риса и 136 тонн сахара.
В 2022 году на пополнение запасов социально значимых продуктов питания выделено полтора миллиарда тенге.
На эти деньги «СПК «Каспий» формирует стабилизационный фонд и выдает льготные займы предпринимателям для пополнения оборотных средств. Таким образом, предприниматели приобретают 19 наименований социально значимых продовольственных товаров и реализуют их в розничные магазины ниже рыночной стоимости, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на снижение цен.
Глава региона Нурлан Ногаев подчеркнул, что работа по стабилизации цен должна вестись на постоянной основе с активным привлечением общественности.
Основной задачей комиссии является оперативное реагирование на внешние и внутренние риски дестабилизации уровня инфляции, недопущение необоснованного роста цен, выявление и исключение неэффективных посредников, а также своевременное проведение мероприятий по расследованию посреднических схем.
В 1750 придомовых магазинах 53 группы мониторинга «Народный контроль» разъяснили предпринимателям правовые нормы о надбавках не более 15 процентов на социально значимые продукты. Подписано 436 меморандумов с производителями, торговыми сетями, оптовыми поставщиками и розничными торговцами региона по недопущению роста цен на социально значимые продукты питания. Во всех районах и городах созданы call-центры для приёма обращений, касающихся завышенных цен на продовольственные товары.
Председатель правления СПК «Каспий» Бекнур Бейсов рассказал о принимаемых мерах по формированию продовольственного стабилизационного фонда.
На формирование продовольственного стабилизационного фонда в 2019-2022 годах из местного бюджета будет выделено 3 миллиарда тенге. В 2019 году двум мукомольным предприятиям был предоставлен возвратный кредит в размере 270 миллионов тенге, в частности, 135 миллионов тенге - ТОО «Мұса-нан» в целях сдерживания роста цен на муку первого сорта и аналогичную сумму - ТОО «Мукомольный комбинат «Саукымбек» «Аскар».
В этом году стабилизационный фонд АО НК «СПК «Каспий» приобрёл 462,1 тонны муки первого сорта, 57,488 тонн макарон, 171 тонну гречки, 63,250 тонн риса, 541,8 тонн сахара, 91 456 литров подсолнечного масла, 61 615 тонн поваренной соли, хранящиеся на складе ТОО «Производственно-логистический центр Azersun».
Кроме того, в мае текущего года планируется поставить на склады 136 тонн соли, 134 тонны риса и 136 тонн сахара.
В 2022 году на пополнение запасов социально значимых продуктов питания выделено полтора миллиарда тенге.
На эти деньги «СПК «Каспий» формирует стабилизационный фонд и выдает льготные займы предпринимателям для пополнения оборотных средств. Таким образом, предприниматели приобретают 19 наименований социально значимых продовольственных товаров и реализуют их в розничные магазины ниже рыночной стоимости, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на снижение цен.
Глава региона Нурлан Ногаев подчеркнул, что работа по стабилизации цен должна вестись на постоянной основе с активным привлечением общественности.
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