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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:58

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Сено по низкой цене продали крестьянам в Мангистау

Крестьянские хозяйства смогли приобрести по низким ценам 3500 тонн сена, сообщил руководитель управления сельского хозяйства области Казбек Ташимов.

Фото из доступных источников
Как уточнил спикер, 3500 тонн сена продано со скидкой до 10 000 тенге за один рулон и до 900-1200 тенге за каждый тюк.

- В целях удешевления стоимости кормов при поддержке нефтяных компаний в этом году реализовано более 8 000 тонн кормов (отрубей) по удешевленной цене 50-75 тенге (из них 3200 тонн - по 75 тенге, 200 тонн - по 65 тенге и 4 640 тонн - по 50 тенге), - пояснил Казбек Ташимов.


С его слов, всего в область завезено 80 272 тонны сена и 58 588 тонн кормов. Для обеспечения фуражом в зимний период четырех продовольственных животных региона из резерва правительства выделено 663,8 миллионов тенге. Выплаты производятся согласно очередности. На сегодняшний день 276 крестьянским хозяйствам и 1 650 частным домохозяйствам оказана помощь в размере 314,5 миллиона тенге. Работа по данному направлению продолжается.

Что касается земледелия, то в 2022 году планируется возделывание овощных и бахчевых культур на 1000 гектар, в том числе 850 гектар с применением системы капельного орошения, а также получение 22 000 тонн урожая с увеличением объёмов возделываемых овощных культур в закрытых грунтах (теплицах). На 2022 год планируется реализация тепличного комплекса ТОО «Абдуллаева» «Актау-Азимут» и ИП «Аскаров Д» общей площадью три гектара. Всего в случае реализации проектов ожидается получение около 400,0 тонн продукции в год.

В рамках государственной программы «Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы» из республиканского бюджета выделен 1,0 миллиард тенге. В настоящее время, по данным АО «Аграрная кредитная корпорация», освоено 859,1 миллиона тенге, 519,7 миллиона тенге были переданы на развитие сельского хозяйства 106 проектам с созданием 106 новых рабочих мест. Работа по данному направлению продолжается.



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