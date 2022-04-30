Сено по низкой цене продали крестьянам в Мангистау

- В целях удешевления стоимости кормов при поддержке нефтяных компаний в этом году реализовано более 8 000 тонн кормов (отрубей) по удешевленной цене 50-75 тенге (из них 3200 тонн - по 75 тенге, 200 тонн - по 65 тенге и 4 640 тонн - по 50 тенге), - пояснил Казбек Ташимов.

Как уточнил спикер, 3500 тонн сена продано со скидкой до 10 000 тенге за один рулон и до 900-1200 тенге за каждый тюк.С его слов, всего в область завезено 80 272 тонны сена и 58 588 тонн кормов. Для обеспечения фуражом в зимний период четырех продовольственных животных региона из резерва правительства выделено 663,8 миллионов тенге. Выплаты производятся согласно очередности. На сегодняшний день 276 крестьянским хозяйствам и 1 650 частным домохозяйствам оказана помощь в размере 314,5 миллиона тенге. Работа по данному направлению продолжается.Что касается земледелия, то в 2022 году планируется возделывание овощных и бахчевых культур на 1000 гектар, в том числе 850 гектар с применением системы капельного орошения, а также получение 22 000 тонн урожая с увеличением объёмов возделываемых овощных культур в закрытых грунтах (теплицах). На 2022 год планируется реализация тепличного комплекса ТОО «Абдуллаева» «Актау-Азимут» и ИП «Аскаров Д» общей площадью три гектара. Всего в случае реализации проектов ожидается получение около 400,0 тонн продукции в год.В рамках государственной программы «Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы» из республиканского бюджета выделен 1,0 миллиард тенге. В настоящее время, по данным АО «Аграрная кредитная корпорация», освоено 859,1 миллиона тенге, 519,7 миллиона тенге были переданы на развитие сельского хозяйства 106 проектам с созданием 106 новых рабочих мест. Работа по данному направлению продолжается.