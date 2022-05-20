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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 14:39

Просмотров: 571

В Актау запустили автобус до «Тёплого пляжа»

В Актау для перевозки жителей и гостей города до «Тёплого пляжа» запустили маршрут №6, передаёт Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области
Как пояснили в пресс-службе акима города, автобус 6-го маршрута начинает свой путь с 36 микрорайона, далее проезжает центральные улицы города и направляется в населённый пункт Приморский. Конечная точка маршрута - база отдыха «Tree of Life».

- В настоящее время до «Тёплого пляжа» ходит пока один автобус. В дальнейшем планируется увеличение количества общественного транспорта и бесперебойное движение в течение года, - отметил руководитель Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Асхат Нурмухан.

Проезд внутри города составляет 70 тенге, до «Тёплого пляжа» - 200 тенге.

В Актау запустили автобус до «Тёплого пляжа»



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