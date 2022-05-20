В Актау запустили автобус до «Тёплого пляжа»

Как пояснили в пресс-службе акима города, автобус 6-го маршрута начинает свой путь с 36 микрорайона, далее проезжает центральные улицы города и направляется в населённый пункт Приморский. Конечная точка маршрута - база отдыха «Tree of Life».- В настоящее время до «Тёплого пляжа» ходит пока один автобус. В дальнейшем планируется увеличение количества общественного транспорта и бесперебойное движение в течение года, - отметил руководитель Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Асхат Нурмухан.Проезд внутри города составляет 70 тенге, до «Тёплого пляжа» - 200 тенге.