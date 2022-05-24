Медицинский поезд «Жәрдем» прибудет в Мангистаускую область



Расписание движения поезда

Проект реализуется Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» совместно с корпоративным фондом «Фондом социальных проектов» при АО НК «Қазақстан Темір Жолы» при содействии Министерства здравоохранения РК.Медицинскую помощь врачей смогут получить жители отдаленных сельских населенных пунктов.Поезд «Жәрдем» посетит Мангистаускую, Атыраускую, Актюбинскую, Западно-Казахстанскую, Кызылординскую, Туркестанскую и Жамбылскую области.- В 2022 году медицинские поезда проедут по всему Казахстану, охватив при этом 147 станций отдаленных районов 14 областей страны. Первая остановка – станция Болашак в Мангистауской области. – сообщили организаторы.Поезд оснащен современным медицинским оборудованием.В поезде будут работать 36 врачей разных направлений. График работы: 09:00-18:00. Перерыв: 13:00-14:00.