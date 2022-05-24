«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 24 Мая
+20...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.84 KZT
  • €1 = 453.6 KZT
  • 1 RUB = 7.3 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:10

Просмотров: 102

Медицинский поезд «Жәрдем» прибудет в Мангистаускую область

В поезде будут работать 36 врачей разных направлений. Среди них: терапевт, педиатр, невропатолог, окулист, ЛОР, гинеколог, хирург, маммолог, уролог, стоматолог и другие специалисты. Поезд пробудет в регион 26 мая.

Фото пресс-службы ведомства
Проект реализуется Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» совместно с корпоративным фондом «Фондом социальных проектов» при АО НК «Қазақстан Темір Жолы» при содействии Министерства здравоохранения РК.

Медицинскую помощь врачей смогут получить жители отдаленных сельских населенных пунктов.

Поезд «Жәрдем» посетит Мангистаускую, Атыраускую, Актюбинскую, Западно-Казахстанскую, Кызылординскую, Туркестанскую и Жамбылскую области.

- В 2022 году медицинские поезда проедут по всему Казахстану, охватив при этом 147 станций отдаленных районов 14 областей страны. Первая остановка – станция Болашак в Мангистауской области. – сообщили организаторы.

Поезд оснащен современным медицинским оборудованием.

Медицинский поезд «Жәрдем» прибудет в Мангистаускую область


Медицинский поезд «Жәрдем» прибудет в Мангистаускую область


В поезде будут работать 36 врачей разных направлений. График работы: 09:00-18:00. Перерыв: 13:00-14:00.
Телефон для справок: 8 701 206 1540 и 8 (7172) 60 45 94.

Расписание движения поезда


Медицинский поезд «Жәрдем» прибудет в Мангистаускую область



Медицинский поезд «Жәрдем» прибудет в Мангистаускую область



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
babe (Посетители) Сегодня, 17:18
Как здорово !!! Почаще бы ещё такие акции!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика