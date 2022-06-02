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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:39

Просмотров: 15

Назначен новый директор ЦОНа Мангистау

Директором Мангистауского областного филиала АО «Правительство для граждан» назначен Айбек Музбаев.

Фото пресс-службы ведомства
С 1 июня 2022 года Айбек Музбаев назначен на должность директора филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области.

Айбек Музбаев имеет высшее образование по специальностям «Юриспруденция» и «Горный инженер».

Трудовую деятельность начал в 2005 году помощником прокурора Мангистауской областной прокуратуры.

С 2006 по 2010 годы работал следователем ДВД Мангистауской области.

С 2010 по 2015 годы был директором ТОО «Зиба-Курылыс».

С 17.09.2015 по 01.10.2015 годы - инспектор накопительного сектора отдела Специализированного «ЦОН» филиала РГП по Мангистауской области.

С 2015 по 2017 годы руководитель Специализированного отдела департамента «Центр обслуживание населения» - филиала РГП «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области.

С 2017 по 2022 заместитель директора филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области.

С 15 марта 2022 года работал исполняющим обязанности директора филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области.



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