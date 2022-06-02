Назначен новый директор ЦОНа Мангистау

Фото пресс-службы ведомства

С 1 июня 2022 года Айбек Музбаев назначен на должность директора филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области.



Айбек Музбаев имеет высшее образование по специальностям «Юриспруденция» и «Горный инженер».



Трудовую деятельность начал в 2005 году помощником прокурора Мангистауской областной прокуратуры.



С 2006 по 2010 годы работал следователем ДВД Мангистауской области.



С 2010 по 2015 годы был директором ТОО «Зиба-Курылыс».



С 17.09.2015 по 01.10.2015 годы - инспектор накопительного сектора отдела Специализированного «ЦОН» филиала РГП по Мангистауской области.



С 2015 по 2017 годы руководитель Специализированного отдела департамента «Центр обслуживание населения» - филиала РГП «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области.



С 2017 по 2022 заместитель директора филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области.



С 15 марта 2022 года работал исполняющим обязанности директора филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области.