В Жанаозене в рамках программы «Жасыл ел» трудоустроены 300 человек

Фото ЦОК Мангистауской области

Программа «Жасыл ел» направлена на приобщение молодёжи к труду, а также на воспитание бережного отношения к природе.



- В этом году по программе трудоустроены 300 школьников и студентов старше 14 лет. Большинство из них - это дети из малообеспеченных, многодетных и неполных семей. Работа в студенческих отрядах будет идти по таким направлениям, как благоустройство и озеленение города. Над этим жасылеловцы будут трудиться в течение ближайших двух месяцев, каждый день – по четыре часа. Первый поток начнёт работу с 9 июля. Для ребят в коворкинг-центре подготовили тренинги, тимбилдинги, различные курсы грамотности, - сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.