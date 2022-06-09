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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Вчера, 19:32

Просмотров: 334

В Жанаозене в рамках программы «Жасыл ел» трудоустроены 300 человек

Старшеклассники и студенты получили подработку во время школьных каникул в Жанаозене. Преимущественно, это ребята из малообеспеченных семей. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото ЦОК Мангистауской области
Программа «Жасыл ел» направлена на приобщение молодёжи к труду, а также на воспитание бережного отношения к природе.

- В этом году по программе трудоустроены 300 школьников и студентов старше 14 лет. Большинство из них - это дети из малообеспеченных, многодетных и неполных семей. Работа в студенческих отрядах будет идти по таким направлениям, как благоустройство и озеленение города. Над этим жасылеловцы будут трудиться в течение ближайших двух месяцев, каждый день – по четыре часа. Первый поток начнёт работу с 9 июля. Для ребят в коворкинг-центре подготовили тренинги, тимбилдинги, различные курсы грамотности, - сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.



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