Время движения общественного транспорта продлят в Актау

-Интервал маршрута №2 составляет 12-14 минут, немного больше - 14-16 минут - у маршрута №5, а третий маршрут обслуживает пассажиров с интервалом в 6-8 минут. С учетом же снижения пассажирского потока с 20:00 до 22:00 интервалы между автобусами немного увеличатся: у маршрута №2 он будет составлять 18-20 минут, «тройка» будет ездить с интервалом в 12-14 минут, а «пятерка» - 20 минут, - пояснили в акимате Актау.

На летний график движения маршрутные автобусы переходят с 1 июля. Теперь маршруты №№2,3 и 5 будут обслуживать пассажиров до 22:00 вечера.На сегодняшний день эти маршруты, а также 4 и 7, работают на линиях с 06:40 утра до 20:00 вечера.