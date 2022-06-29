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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 19:43

Просмотров: 2829

Новые автобусы выйдут на маршруты в Актау

Для города закуплены 12 новых автобусов, передаёт пресс-служба СПК «Caspiy».

Фото предоставили в СПК «Caspiy»
В целях обновления автобусного парка региона СПК «Caspiy» приобрело 12 автобусов марки «SAZ LE60». В рамках социального проекта будет обновлен общественный транспорт по маршрутам №2, №4 в Актау и №105 в направлении Актау-Мангышлак.

Стоимость социального проекта составляет 1 444,4 миллиона тенге.

Автобусы на 56 мест оснащены современным оборудованием. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены специальные места. Здесь же имеется GPS, в целях безопасности установлены камеры видеонаблюдения. Есть кондиционер.

Новые автобусы выйдут на маршруты в Актау


Вносить оплату за проезд в новом общественном транспорте жители могут онлайн.

- В рамках проекта создано 112 новых рабочих мест. Главная цель социально-предпринимательской корпорации «Caspiy» в реализации данного проекта - это обеспечение бесперебойных и безопасных перевозок населения, развитие транспортной инфраструктуры региона. Одним из главных направлений корпорация считает поддержку отечественных автопроизводителей, - сообщили в корпорации.


Автобусы будут введены в эксплуатацию уже завтра, 30 июня.

Также корпорация планирует до конца года закупить ещё 16 автобусов.

Новые автобусы выйдут на маршруты в Актау



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Комментарии ( 2 )

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Erlan84 (Дизайнер) Вчера, 23:05
Цена такого автобуса 45 млн тенге * на 12 = 540 млн.

ну там еще 100 млн на транспортировку и на мелкие расходы.

Получается 800 млн кому то в карман?
 
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14679677 (Посетители) Вчера, 22:40
Хорошая новость, только надеюсь их не обклеят рекламой. Это портит вид общественного транспорта.
 
 

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