Новые автобусы выйдут на маршруты в Актау

- В рамках проекта создано 112 новых рабочих мест. Главная цель социально-предпринимательской корпорации «Caspiy» в реализации данного проекта - это обеспечение бесперебойных и безопасных перевозок населения, развитие транспортной инфраструктуры региона. Одним из главных направлений корпорация считает поддержку отечественных автопроизводителей, - сообщили в корпорации.

В целях обновления автобусного парка региона СПК «Caspiy» приобрело 12 автобусов марки «SAZ LE60». В рамках социального проекта будет обновлен общественный транспорт по маршрутам №2, №4 в Актау и №105 в направлении Актау-Мангышлак.Стоимость социального проекта составляет 1 444,4 миллиона тенге.Автобусы на 56 мест оснащены современным оборудованием. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены специальные места. Здесь же имеется GPS, в целях безопасности установлены камеры видеонаблюдения. Есть кондиционер.Вносить оплату за проезд в новом общественном транспорте жители могут онлайн.Автобусы будут введены в эксплуатацию уже завтра, 30 июня.Также корпорация планирует до конца года закупить ещё 16 автобусов.