Дежурный ЦОН в Мангистау будет работать по субботам

Фото ЦОН Мангистауской области

Теперь дежурный ЦОН в Мангистау в 15 микрорайоне, как и по всему Казахстану, будет работать и по субботам с 9.00 до 13.00, кроме праздничных дней. В будние дни график его работы останется прежним - с 9.00 до 20.00.



[quote]- Остальные отделы ЦОН продолжат работу по стандартному графику понедельник-пятница с 9:00 до 18:00. Мангистаусцы также могут заранее забронировать очередь в ЦОН через приложение «ЦОН» по номеру Единого контакт-центра 1414, на портале eGov, в телеграм-боте EgovKzBot2.0, приложение Egov mobile, - пояснили в госкорпорации «Правительство для граждан».



Специалисты уверены, что новый график повысит эффективность работы центров обслуживания населения.