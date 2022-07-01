«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 01 Июля
+23...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 470.34 KZT
  • €1 = 490.47 KZT
  • 1 RUB = 8.98 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 11:13

Просмотров: 64

Дежурный ЦОН в Мангистау будет работать по субботам

График работы центров обслуживания населения в Казахстане изменится с 1 июля, передает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу НАО ГК «Правительство для граждан».

Фото ЦОН Мангистауской области
Теперь дежурный ЦОН в Мангистау в 15 микрорайоне, как и по всему Казахстану, будет работать и по субботам с 9.00 до 13.00, кроме праздничных дней. В будние дни график его работы останется прежним - с 9.00 до 20.00.

[quote]- Остальные отделы ЦОН продолжат работу по стандартному графику понедельник-пятница с 9:00 до 18:00. Мангистаусцы также могут заранее забронировать очередь в ЦОН через приложение «ЦОН» по номеру Единого контакт-центра 1414, на портале eGov, в телеграм-боте EgovKzBot2.0, приложение Egov mobile, - пояснили в госкорпорации «Правительство для граждан».

Специалисты уверены, что новый график повысит эффективность работы центров обслуживания населения.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика